  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Пасажир забув у поїзді валізу, в якій було $19 тисяч

    • Розсилка
    Провідник потягу повернув власнику гроші&nbsp; - Пасажир забув у поїзді валізу, в якій було $19 тисяч
    Провідник потягу повернув власнику гроші 
    Фото з відкритих джерел

    У коментарях до допису користувачі соцмережі почали жартувати

    У вагоні потягу Рахів - Харків пасажир забув валізу із 19 тисячами доларів. Її знайшов провідник і повернув власнику.

    Про це у соцмережах написав керівник із комунікацій і клієнтського маркетингу пасажирського напряму «Укрзалізниці» Олександр Шевченко.

    «Буквально вчора провідник потягу Рахів - Харків знайшов і повернув пасажирові забуту у вагоні валізу з 19 тисячами доларів, а це могла б бути рекордна виручка за продаж чаю», - сказав він.

    У коментарях хтось жартує, що провідник просто не знав, що є у валізі, а хтось просить повернути їхні вкрадені у поїзді гаманці. 

    До слова, співробітники Укрзалізниці отримали 102 млн грн на компенсації через локдаун у січні 2021 року. Крім того, Укрзалізниця призначила додаткові рейси на зимові свята.

    Теги: гроші Укрзалізниця потяг залізниця
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies