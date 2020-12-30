Пасажир забув у поїзді валізу, в якій було $19 тисяч

У коментарях до допису користувачі соцмережі почали жартувати

У вагоні потягу Рахів - Харків пасажир забув валізу із 19 тисячами доларів. Її знайшов провідник і повернув власнику.

Про це у соцмережах написав керівник із комунікацій і клієнтського маркетингу пасажирського напряму «Укрзалізниці» Олександр Шевченко.

«Буквально вчора провідник потягу Рахів - Харків знайшов і повернув пасажирові забуту у вагоні валізу з 19 тисячами доларів, а це могла б бути рекордна виручка за продаж чаю», - сказав він.

У коментарях хтось жартує, що провідник просто не знав, що є у валізі, а хтось просить повернути їхні вкрадені у поїзді гаманці.

До слова, співробітники Укрзалізниці отримали 102 млн грн на компенсації через локдаун у січні 2021 року. Крім того, Укрзалізниця призначила додаткові рейси на зимові свята.