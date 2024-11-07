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Вулицею Січових Стрільців тиждень буде обмежений рух транспорту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Вулицею Січових Стрільців тиждень буде обмежений рух транспорту
фото: з відкритих джерел

Комунальники облаштовуватимуть острівець безпеки 

Із 7 до 14 листопада у Києві буде частково обмежений рух вулицею Січових Стрільців. Про це інформує КК «Київавтодор».

Обмеження пов’язане з улаштуванням острівця безпеки за адресою: вулиця Січових Стрільців, 20.

Вулицею Січових Стрільців тиждень буде обмежений рух транспорту фото 1

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

До відома, рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто може бути відкритим за кілька тижнів. Про це повідомив департамент транспортної інфраструктури КМДА

Теги: Київавтодор вулиця обмеження

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