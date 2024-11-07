Вулицею Січових Стрільців тиждень буде обмежений рух транспорту
Комунальники облаштовуватимуть острівець безпеки
Із 7 до 14 листопада у Києві буде частково обмежений рух вулицею Січових Стрільців. Про це інформує КК «Київавтодор».
Обмеження пов’язане з улаштуванням острівця безпеки за адресою: вулиця Січових Стрільців, 20.
Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.
До відома, рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто може бути відкритим за кілька тижнів. Про це повідомив департамент транспортної інфраструктури КМДА
Коментарі — 0