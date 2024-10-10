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«Люта ганьба від безвиході»: РФ зіграє футбольні матчі з Сирією та Еритреєю

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«Люта ганьба від безвиході»: РФ зіграє футбольні матчі з Сирією та Еритреєю
Росія не може знайти собі футбольного суперника
фото з відкритих джерел

Російська національна збірна команда з футболу не може знайти собі суперника на міжнародній арені

Через санкції, накладені FIFA та UEFA на Росію після вторгнення в Україну, росіяни не можуть брати участь у міжнародних футбольних змаганнях. Більше того, національна команда РФ не може знайти суперника для товаристських матчів, так як майже всі країни відмовляються грати з окупантами. Про це пише видання Sky News.

Наразі російська національна футбольна збірна стикається з труднощами в організації своїх майбутніх матчів. Протягом жовтня команда не зможе провести жодної гри, оскільки не вдалося домовитися про дружні матчі, зокрема з Пакистаном, який відмовився від запропонованої гри через начебто недостатню підготовку​.

У листопаді росіяни планують зустрітися з командою Сирії, але через санкції, накладені FIFA та UEFA після вторгнення в Україну, багато країн відмовляються грати проти Росії. Це призвело до того, що російська команда фактично залишилася без суперників на міжнародній арені​.

Таким чином, відносини Росії у футболі продовжують ускладнюватися, оскільки все більше країн ухиляються від можливості грати з російською збірною, що ще більше ізолює її з міжнародного футболу. Недавно з'явилась інформація, що росіяни восени можуть зіграти із командою Еритреї та ще кількома африканськими державами.

Російські вболівальники після такої інформації активно обговорюють її в мережі та повідомляють, що сьогоднішня ситуація у російському футболі є ганебною.

«Це просто божественно! Завжди чекав цього матчу», «От куди заводять авантюристи та мерзотники», «Що за люта ганьба від безвиході?», «А ще цього року були жарти що гратимемо тільки з Сирією та Еритреєю», «Геополітична гойда!», «Подумати страшно, скільки ми їм забашляли, щоб хоч хтось погодився з нами зіграти», «Це прорив», – іронічно пишуть російські користувачі.

До слова, Міністерство молоді та спорту України, Міністерство закордонних справ України та Спортивний комітет України звернулися до президента Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор Хосе Перурени Лопеса з офіційним листом. Україна закликала зберегти заборону на участь російських і білоруських спортсменів у ХІІ Всесвітніх іграх 2025 року, що відбудуться у місті Ченду (Китай).

Раніше, 2 вересня, президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Росії. Під новими обмеженнями, зокрема, опинився так званий голова окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо. 

Нагадаємо, стало відомо, що Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Росії. Зокрема, обмеження спрямовані на оборонний та металургійний комплекси, а також постачанням товарів подвійного призначення. Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

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Теги: санкції Володимир Зеленський Україна росіяни обмеження спорт НОВИНИ ФУТБОЛУ

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