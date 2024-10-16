Швейцарія впровадила нові обмеження проти Росії

В 14-му пакеті санкцій ЄС є обмеження, від яких Швейцарія відмовилася

Нові обмеження забороняють надавати банківські послуги Росії, зокрема йдеться про альтернативи SWIFT

Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень Швейцарії продовжує впроваджувати обмеження 14-го пакету санкцій ЄС проти Росії у відповідь на російську агресію проти України. Про відповідне рішення йдеться в пресрелізі Федеральної ради від 16 жовтня.

Рішення Федеральної ради посилить обмеження на експорт товарів, призначених для зміцнення промислового сектору та військово-технологічного потенціалу Росії. Підсанкційний список про посилені експортні обмеження, розширять 61 компаніями. Близько половини цих організацій знаходяться в третіх країнах і пов’язані з російським військовим комплексом. Також під санкції потрапили 27 суден з російського «тіньового флоту».

Нові обмеження забороняють надавати банківські послуги Росії, зокрема йдеться про альтернативи SWIFT.

Також Федеральна рада запровадила кілька санкцій проти зрідженого природного газу (СПГ). Тепер заборонено інвестувати в проєкти СПГ, що будуються в Росії. Новий пакет санкцій також забороняє купівлю, імпорт і транспортування російського зрідженого природного газу через термінали в ЄС, які не підключені до мережі газопроводів.

Відтепер швейцарські компанії можуть через суд відшкодовувати збитки з підсанкційних фірм, яких зазнали внаслідок судових розглядів у Росії або третіх країнах.

Санкції забороняють швейцарським політичним партіям, неурядовим організаціям та постачальникам медіа-послуг приймати пожертви від уряду РФ. А дочірні компанії швейцарських фірм в третіх країн мають гарантувати, що не порушують санкції ЄС.

Проте в 14-му пакеті санкцій ЄС є обмеження, від яких Швейцарія відмовилася. Йдеться про прийом заявок на реєстрацію деяких прав інтелектуальної власності громадянами та компаніями Росії. Це пов’язано з тим, що російський уряд і суди вжили заходів, щоб незаконно позбавити власників прав інтелектуальної власності з ЄС їх захисту в Росії. У Швейцарії сказали, що з їхньою країною таких випадків не було, тому вони не ввели такі ж санкції.

Нагадаємо, Рада кантонів Швейцарії, яка є верхньою палатою парламенту, відхилила пропозицію Національної ради (нижньої палати) про передачу Україні захисного обладнання, зокрема шоломів та бронежилетів.

Як стверджують журналісти, рішення прийняте у контексті давньої політики нейтралітету Швейцарії, яка забороняє пряму або непряму військову допомогу сторонам, що беруть участь у збройних конфліктах.

Також Речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо заявив, що його країна підтримує мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо завершення війни в Україні, навіть попри те, що в ній відсутнє посилання на Статут ООН та не згадується підтримка територіальної цілісності України.