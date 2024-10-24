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ЄС планує підвищити мита на продовольство та добрива з Росії та Білорусі – Bloomberg

Катерина Іванова
glavcom.ua
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ЄС планує підвищити мита на продовольство та добрива з Росії та Білорусі – Bloomberg
фото: Andrey Rudakov/Bloomberg

Bloomberg: Росія є найбільшим у світі експортером добрив із часткою ринку 18%

Європейський Союз обговорює питання щодо можливості підвищення мита на додаткові сільськогосподарські та продовольчі товари, а також добрива з РФ та Білорусі. Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, кілька держав-членів, які прагнуть обмежити доходи Москви, закликають блок запровадити масштабні мита на імпорт сільськогосподарської та рибної продукції з Росії та Білорусі до Євросоюзу на додаток до вищих мит на зернові продукти, встановлених раніше цього року.

Інші, за словами джерел Bloomberg, закликають до обережності та пропонують спершу оцінити вплив можливих заходів на європейський імпорт і ціни на продукти харчування.

У виданні зазначають, що торговельні заходи не завжди вимагають підтримки всіх держав-членів, на відміну від санкцій. ЄС все ще аналізує, на які товари може спрямувати обмеження. Будь-який крок щодо добрив, ймовірно, буде позитивно сприйнятий європейською галуззю, яка виступає за посилення захисту.

Втім, за словами одного із джерел, терміни введення нових мит наразі незрозумілі, враховуючи юридичні та політичні перешкоди. 

У виданні зауважили, що Росія є найбільшим у світі експортером добрив із часткою ринку 18%. Хоча галузь не перебуває під санкціями, вона була змушена скоротити експорт у зв'язку з російським вторгненням в Україну в 2022 році через проблеми з логістикою та платежами. За даними Російської асоціації виробників добрив, з того часу експорт відновився, і цьогоріч очікується досягнення рекордного рівня 2021 року.

Сільське господарство, лісове господарство, полювання, рибальство та грибництво становили приблизно 2% валового внутрішнього продукту Росії в першій половині цього року, додали у Bloomberg. 

Нагадаємо, представники ЄС 4 жовтня проголосували за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, може посилити торговельну напруженість у відносинах з Пекіном.

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Теги: Білорусь росія експорт імпорт продукти рибальство харчування Європейський союз обмеження

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