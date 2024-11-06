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Столична влада повідомила, коли відкриє рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Столична влада повідомила, коли відкриє рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто
Із грудня 2023 року мостом можуть їздити спецтранспорт й автобуси
фото: з відкритих джерел

Окрім машин, на мості курсуватимуть нові маршрути автобусів

Рух Подільсько-Воскресенським мостом для авто може бути відкритим за кілька тижнів. Про це повідомив департамент транспортної інфраструктури КМДА на запит «Віледжа».

На запитання, коли повноцінно запустять рух мостом, у департаменті повідомили, що «відпрацьовується забезпечення такої можливості за кілька тижнів». Також в департаменті зазначили, що працюють над відкриттям там нових маршрутів автобусів. Поки невідомо, коли саме їх можуть запустити.

Нагадаємо, міський голова Віталій Кличко повідомляв, що Подільський міст можуть відкрити вже наприкінці жовтня чи на початку листопада. За його словами, зразу ж після відкриття мостом можна буде запустити весь транспорт, а у його «тілі» вже є три «фактично готові» станції лінії метро, яка вестиме на Троєщину.

Раніше повідомлялося, що відновлення руху на Подільсько-Воскресенському мосту з’єднає Русанівку та Воскресенку з Подолом, а також зменшить навантаження на Північний міст. У майбутньому це допоможе запустити метро на Троєщину.

Як відомо, зведення Подільсько-Воскресенської переправи розпочалось у ще 1993 році та триває донині. За цей період кошторисна вартість робіт неодноразово збільшувалась, а обіцянки закінчити будівництво щораз віддалялися у часі.

Зауважимо, станом на 2021 рік вартість мосту складала майже 20 млрд грн.

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Теги: Віталій Кличко метро транспорт влада міст автомобіль

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