Напад на інспекторку з паркування у Києві: правоохоронці затримали водія (фото)

Розпочато кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо службової особи

Правоохоронці почали розслідувати конфлікт водія та інспекторки з паркування, що завершився погрозами та травмуванням жінки. Самого нападника вже затримали. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як зазначається, розпочато кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок (ч. 2 ст. 350 КК України).

За попередньою інформацією, інспекторка з паркування зробила зауваження водію, що припаркував автомобіль на вул. Пирогова з порушенням правил та попросила його перепаркувати машину. Чоловік відмовився це робити, а коли інспекторка фіксувала номер автомобіля порушника на відео, водій накинувся на неї, погрожуючи зламати носа. Це зафікувала її бодікамера.

Як наслідок, жінка отримала забої ноги та плеча. Водій після конфлікту з місця події втік. Працівники поліції встановили згодом затримали 54-річного чоловіка. З ним проводяться слідчі дії. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років.

Раніше повідомлялося, що у центрі Києва водій Toyota Highlander напав на жінку-інспектора з паркування. Він не тільки погрожував їй словесно, а й напав, ударивши кілька разів.