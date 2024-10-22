Протягом двох днів буде обмежений рух у Солом'янському районі

Обмеження діятимуть на ділянці від вулиці Миколи Голего до Відрадного проспекту

Протягом 23 та 24 жовтня у Києві діятимуть часткові обмеження рух вулицею Ніжинською. Про це інформує КК «Київавтодор».

Як зазначається, обмеження діятимуть на ділянці від вулиці Миколи Голего до Відрадного проспекту. Обмеження пов’язані з укладанням асфальтобетонного покриття.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо на Вокзальній площі розпочато роботи із впорядкування транспортних потоків. Рух різних видів транспорту здійснюється окремими смугами відповідно до схеми.

Також у Києві із 21 до 31 жовтня, з 08:00 до 18:00, частково буде обмежено рух вулицею Дениса Рачінського у Дніпровському районі. Дорожники проводитимуть ремонт асфальтобетонного покриття на ділянці від вулиці Євгена Маланюка до вулиці Каховської. Рух транспорту буде частково обмежено.