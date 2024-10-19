Комбриг «Хартії» розповів, доки в Україні триватиме активна війна

Як тільки противник має десь успіх, війна буде продовжуватися, вважає Ігор Оболєнський

Росіяни зараз мають певний тактичний успіх на Сході України, а ЗСУ, натомість, – на Курщині

Активна війна в Україні триватиме доти, поки противник протягом пів року не буде мати жодної можливості просування. Таку думку в інтерв’ю «Українській правді» висловив Командир 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» полковник Ігор Оболєнський.

«Як тільки він (противник, – ред.) має десь успіх, війна буде продовжуватися», – пояснив комбриг.

За словами Оболєнського, противник зараз має певний тактичний успіх на Сході України, а ЗСУ, натомість, – на Курщині.

Полковник Ігор Оболєнський фото: скріншот із відео

Також комбриг погодився зі словами ведучого про те, що у війни немає конкретних термінів.

Ігор Георгійович Оболєнський (позивний «Корнет») – український військовослужбовець, полковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня (2024), кавалер ордена «За мужність» III ступеня (2022). Закінчив Військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького. Магістр із правознавства та агрономії. Працював на керівних та менеджерських посадах бізнес-компаній. Від 2014 року служив в артилерійській бригаді Збройних силах України та спецпідрозділі «Омега». У 2015 році став командиром 1-го батальйону бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Брав участь у бойових діях за Краматорськ, Маріуполь, Слов'янськ. У 2019 році звільнився зі служби і перейшов у бізнес. До початку повномасштабної війни працював у МХП та компанії «Агротрейд». Із початком широкомасштабного російського вторгнення в Україну знову на фронті.

Раніше комбриг «Хартії» назвав жорсткі обмеження, які варто запровадити для ухилянтів. На його думку, якщо громадянин відмовляється служити і захищати країну та покидає військову частину, а інший готовий відкупатися, аби взагалі не бути в армії, то у такому випадку такі громадяни не повинні голосувати на виборах в Україні.

Нагадаємо, російські сили нарощують механізовану активність у західній частині Донецької області на тлі початку осіннього бездоріжжя.

Крім того, повідомлялося, що російські війська в Україні зупинились перед Часовим Яром, але продовжують атакувати позиції в цьому районі. Також війська агресора просунулися біля Курахового та намагається обійти місто.