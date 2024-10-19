Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Комбриг «Хартії» розповів, доки в Україні триватиме активна війна

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Комбриг «Хартії» розповів, доки в Україні триватиме активна війна
Як тільки противник має десь успіх, війна буде продовжуватися, вважає Ігор Оболєнський
фото: 43 ОАБр

Росіяни зараз мають певний тактичний успіх на Сході України, а ЗСУ, натомість, – на Курщині

Активна війна в Україні триватиме доти, поки противник протягом пів року не буде мати жодної можливості просування. Таку думку в інтерв’ю «Українській правді» висловив Командир 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» полковник Ігор Оболєнський.

«Як тільки він (противник, – ред.) має десь успіх, війна буде продовжуватися», – пояснив комбриг.

За словами Оболєнського, противник зараз має певний тактичний успіх на Сході України, а ЗСУ, натомість, – на Курщині.

Полковник Ігор Оболєнський
Полковник Ігор Оболєнський
фото: скріншот із відео

Також комбриг погодився зі словами ведучого про те, що у війни немає конкретних термінів.

Ігор Георгійович Оболєнський (позивний «Корнет») – український військовослужбовець, полковник Національної гвардії України, учасник російсько-української війни. Лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня (2024), кавалер ордена «За мужність» III ступеня (2022). Закінчив Військовий інститут ракетних військ та артилерії імені Богдана Хмельницького. Магістр із правознавства та агрономії. Працював на керівних та менеджерських посадах бізнес-компаній. Від 2014 року служив в артилерійській бригаді Збройних силах України та спецпідрозділі «Омега». У 2015 році став командиром 1-го батальйону бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Брав участь у бойових діях за Краматорськ, Маріуполь, Слов'янськ. У 2019 році звільнився зі служби і перейшов у бізнес. До початку повномасштабної війни працював у МХП та компанії «Агротрейд». Із початком широкомасштабного російського вторгнення в Україну знову на фронті.

Раніше комбриг «Хартії» назвав жорсткі обмеження, які варто запровадити для ухилянтів. На його думку, якщо громадянин відмовляється служити і захищати країну та покидає військову частину, а інший готовий відкупатися, аби взагалі не бути в армії, то у такому випадку такі громадяни не повинні голосувати на виборах в Україні.

Нагадаємо, російські сили нарощують механізовану активність у західній частині Донецької області на тлі початку осіннього бездоріжжя.

Крім того, повідомлялося, що російські війська в Україні зупинились перед Часовим Яром, але продовжують атакувати позиції в цьому районі. Також війська агресора просунулися біля Курахового та намагається обійти місто. 

 

Читайте також:

Теги: обмеження Нацгвардія ЗСУ полковник бізнес війна Маріуполь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський прокоментував дозвіл партнерів щодо використання далекобійної зброї
США та Британія дозволили Україні атакувати далекобійними ракетами РФ? Заява Зеленського
21 вересня, 11:15
Джо Байден виголосив промову на Генеральній асамблеї ООН
Байден повідомив, скільки триватиме американська підтримка України
24 вересня, 18:01
На виробництво та постачання боєприпасів знадобиться близько 10 років
Пентагон виділяє майже $7 млрд на виробництво бомб для України
1 жовтня, 09:44
ЦАХАЛ веде активні обстріли терористичних угруповань
ЦАХАЛ знищив стратегічний тунель ХАМАСУ в Газі, в мережу потрапило відео
29 вересня, 21:31
20 червня 2023 року президент Зеленський призначив Мельника послом у Бразилії
Андрій Мельник прокоментував чутки про призначення послом в ООН
7 жовтня, 13:52
Суд вважав, що призначення мінімального покарання (три роки позбавлення волі) в цьому випадку є недоцільним
Двоє братів на війні, а третій отримав вирок за ухилення від мобілізації – деталі
10 жовтня, 10:15
Рекрутинг через «Дію» дасть змогу військовозобов'язаному потрапити в обраний ним підрозділ ударних дронів
У «Дії» з’явиться рекрутинг операторів безпілотників
15 жовтня, 14:25
Зеленський: Цього тижня буде представлено всім партнерам у Європі українську стратегію примусу Росії до завершення війни
Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї
14 жовтня, 19:12
Третя штурмова захопила в полон росіян
Третя штурмова розповіла, як поповнила обмінний фонд та контратакувала на Харківщині
15 жовтня, 22:32

Події в Україні

Розвідка Британії прогнозує просування росіян на одній із ділянок фронту
Розвідка Британії прогнозує просування росіян на одній із ділянок фронту
Комбриг «Хартії» розповів, доки в Україні триватиме активна війна
Комбриг «Хартії» розповів, доки в Україні триватиме активна війна
Зниження мобілізаційного віку в Україні: нардеп зробив заяву
Зниження мобілізаційного віку в Україні: нардеп зробив заяву
ЗСУ збільшать тривалість підготовки мобілізованих
ЗСУ збільшать тривалість підготовки мобілізованих
Українські бійці вперше збили російську ракету Х-69 з касетною бойовою частиною
Українські бійці вперше збили російську ракету Х-69 з касетною бойовою частиною
Нічна атака на Україну: скільки ракет та дронів збили системи ППО
Нічна атака на Україну: скільки ракет та дронів збили системи ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
80K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2024
24K
У Росії формально немає жодного військовополоненого. Правозахисник пояснив цинічний винахід Путіна
8672
У Німеччині ціна на вершкове масло побила рекорд
5509
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч
4532
Курська операція. Ми показали, що у цю гру можна грати удвох

Новини

У Києві повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 08:55
Відбувся обмін військовополоненими, в Києві уламок БпЛА поранив жінку: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
Ранкові заморозки, без опадів: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 06:00
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Звільнення села на Купʼянщині та інтервʼю Зеленського. Головне за 18 жовтня
Вчора, 21:01
У столиці пройшла ветеранська конференція. Оприлюднено підсумкове звернення до влади
Вчора, 13:48

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua