Комбриг «Хартії» розповів, доки в Україні триватиме активна війна
Росіяни зараз мають певний тактичний успіх на Сході України, а ЗСУ, натомість, – на Курщині
Активна війна в Україні триватиме доти, поки противник протягом пів року не буде мати жодної можливості просування. Таку думку в інтерв’ю «Українській правді» висловив Командир 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» полковник Ігор Оболєнський.
«Як тільки він (противник, – ред.) має десь успіх, війна буде продовжуватися», – пояснив комбриг.
За словами Оболєнського, противник зараз має певний тактичний успіх на Сході України, а ЗСУ, натомість, – на Курщині.
Також комбриг погодився зі словами ведучого про те, що у війни немає конкретних термінів.
Раніше комбриг «Хартії» назвав жорсткі обмеження, які варто запровадити для ухилянтів. На його думку, якщо громадянин відмовляється служити і захищати країну та покидає військову частину, а інший готовий відкупатися, аби взагалі не бути в армії, то у такому випадку такі громадяни не повинні голосувати на виборах в Україні.
Нагадаємо, російські сили нарощують механізовану активність у західній частині Донецької області на тлі початку осіннього бездоріжжя.
Крім того, повідомлялося, що російські війська в Україні зупинились перед Часовим Яром, але продовжують атакувати позиції в цьому районі. Також війська агресора просунулися біля Курахового та намагається обійти місто.
Коментарі — 0