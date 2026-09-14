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Київ розробляє комплексний план порятунку символу столиці – каштанів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київ розробляє комплексний план порятунку символу столиці – каштанів
Пошкоджений мінуючою міллю каштан у Києві
фото: glavcom.ua

Наукові дослідження свідчать, що наслідки ураження каштанів мінуючою міллю можуть бути більш відчутними в посушливі роки 

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА опрацьовує комплексний підхід до збереження каштанових насаджень у столиці. Він передбачає оцінку стану дерев і ґрунтів, умов зволоження, поширення шкідників, а також ефективності різних методів захисту та догляду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Окрему увагу фахівці приділяють можливості застосування мікроін’єкцій для боротьби з каштановою мінуючою міллю (Cameraria ohridella). Цей шкідник пошкоджує листя кінського каштана, спричиняючи його передчасне пожовтіння та опадання.

Раніше у Києві вже проводили практичні та наукові дослідження щодо стану каштанів і пристосованості різних деревних порід до умов міського середовища. Зокрема, експериментальні дерева, на яких застосовували мікроін’єкції, були висаджені на територіях районних КП УЗН, а також у Національному ботанічному саду імені М. М. Гришка НАН України. Спостереження підтвердили ефективність цього методу саме у боротьбі з каштановою мінуючою міллю.

Водночас у Департаменті наголошують, що мікроін’єкції не є панацеєю, адже вони діють лише проти конкретного шкідника. На загальний стан дерев у місті також негативно впливають:

  • високі температури та дефіцит вологи;
  • забруднення повітря, ущільнення й засолення ґрунтів;
  • обмежений простір для розвитку кореневої системи;
  • інші шкідники та грибкові захворювання.

Науковці зазначають, що ураження мінуючою міллю є найбільш критичним саме в посушливі роки, коли дерева додатково потерпають від температурного та водного стресу.

Ще у першій половині серпня окремі каштани у Києві мали підсохле пошкоджене листя
Ще у першій половині серпня окремі каштани у Києві мали підсохле пошкоджене листя
фото: glavcom.ua

Складність утримання міських зелених насаджень підтвердив і експеримент «Обери дерево для Хрещатика», у межах якого висадили 10 дерев дев’яти видів, вважаючи їх найбільш стійкими. Через високе транспортне навантаження, забруднення повітря та проблеми з ґрунтом у задовільному стані там збереглися лише дуб, в’яз і клен.

З огляду на це, пріоритетними напрямами роботи місто визначає забезпечення достатнього об’єму ґрунту для коренів, належний полив, зменшення впливу солей, а також постійний моніторинг стану зелених насаджень.

У співпраці з науковцями Департамент планує сформувати науково обґрунтовані рекомендації щодо довгострокового збереження каштанів, оскільки вони є важливою частиною історичного образу та одним із головних символів Києва. 

Нагадаємо, на початку вересня у столиці вдруге за рік зацвіли каштани. Аномальне явище, зокрема, можна помітити на Верхньому Валу в Подільському районі. Дерева вздовж вулиці знову вкрилися білими «свічками», створюючи ілюзію весняного цвітіння посеред осені. 

Перший заступник голови Державної екологічної інспекції України, колишній заступник гендиректора «Київзеленбуду» Дмитро Заруба пояснював «Главкому», чому каштани передчасно жовтіють, скидають листя та масово засихають ще в розпал спекотного сезону. 

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Теги: екологія Київ повітря рослини столиця місто

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