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Російська атака пошкодила склади мережі супермаркетів на Одещині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Російська атака пошкодила склади мережі супермаркетів на Одещині
Росія атакувала Одещину
фото: Одеська ОВА

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу, однак їхню роботу ускладнювала загроза повторних повітряних ударів

На Одещині внаслідок російської атаки пошкоджено складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. На території об'єкта спалахнула пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Одеську ОВА.

Російська атака пошкодила склади мережі супермаркетів на Одещині фото 1
фото: Одеська ОВА

У ДСНС зазначили, що внаслідок ворожих ударів зайнялися складські приміщення мережі продуктових супермаркетів. Вогнеборцям вдалося повністю ліквідувати пожежу.

Російська атака пошкодила склади мережі супермаркетів на Одещині фото 2
фото: Одеська ОВА

Роботу надзвичайників ускладнювала небезпека повторних повітряних ударів. Інформації про загиблих чи постраждалих унаслідок атаки наразі немає.

Інші регіони України також зазнали російських ударів. Зокрема, у Сумах ввечері російські безпілотники влучили поблизу житлового багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки загинула жінка, ще один чоловік отримав травми.

Менш ніж за годину російський безпілотник влучив у цивільний автомобіль у Сумах. Після удару транспортний засіб загорівся.

Запоріжжя російські війська масовано атакували вночі 21 вересня. Внаслідок обстрілу травмовано п'ятьох людей. Рятувальники врятували ще п'ятьох осіб та евакуювали 14 людей.

Наслідки російської атаки також ліквідовували на Київщині. У Бучанському районі рятувальники загасили пожежу на станції технічного обслуговування, а у Фастівському районі – у будівлі пилорами. Загиблих та постраждалих там немає.

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Теги: війна Одеса супермаркет окупанти дрон

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