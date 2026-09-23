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Шоста тривога за добу у Києві: є влучання у дев'ятиповерхівку та об'єкт інфраструктури

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Шоста тривога за добу у Києві: є влучання у дев'ятиповерхівку та об'єкт інфраструктури
Стовп диму після атаки дронів у районі Центрального вокзалу Києва
фото: glavcom.ua

Інформація щодо потерпілих та масштабів руйнувань уточнюється

У Києві триває вже шоста від початку доби повітряна тривога. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про нові наслідки ворожої атаки безпілотниками в кількох районах міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Telegram-канал міського голови.

Зокрема, у Голосіївському районі зафіксовано падіння БпЛА на територію обʼєкту транспортної інфраструктури.

У Соломʼянському районі один із ворожих дронів впав на будівлю магазину, а інший влучив у дев'ятиповерхову нежитлову будівлю на рівні четвертого поверху.

Наслідки влучання дрона у дев'ятиповерхову нежитлову будівлю
Наслідки влучання дрона у дев'ятиповерхову нежитлову будівлю
фото: соцмережі

На місця подій негайно виїхали екстрені служби. Інформація щодо потерпілих та масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, під час ранкового обстрілу столиці було зафіксовано влучання в об'єкт транспортної інфраструктури та виникла пожежа на даху АЗС мережі Ukrnafta у Дарницькому районі. Унаслідок удару над лівим берегом столиці спостерігалося задимлення, а в мережі поширилися відповідні відео. За даними керівництва Ukrnafta, працівники станції перебували в укритті та не постраждали.

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Також під час ранкової атаки у Голосіївському районі дрон влучив в автозаправну станцію, також було пошкоджено складське приміщення. Наслідки атаки також зафіксували у Солом'янському районі. За попередніми даними, там сталося загоряння на території транспортного підприємства. Крім того, мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків безпілотника між житловими будинками у Солом'янському районі.

У ніч на 23 вересня російська окупаційна армія також завдала удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки було пошкоджено торговельний центр.

До слова, голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомляв, що уламкових поранень зазнав працівник залізниці, який після робочої зміни повертався додому. Чоловіка у важкому стані госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя.

Теги: обстріл Віталій Кличко пожежа Київ тривога Укрзалізниця

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