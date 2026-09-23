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Якість повітря у Києві 23 вересня 2026 року: де в столиці дихати найлегше

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Якість повітря у Києві 23 вересня 2026 року: де в столиці дихати найлегше
Над Києвом зранку помітний легкий серпанок диму
фото: glavcom.ua

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня

Зранку середи, 23 вересня 2026 року, у Києві зберігається добрий рівень якості повітря. Водночас після нічної та ранкової російської атаки над різними районами столиці помітний дим. За повідомленнями з міста, його видно як на правому, так і на лівому березі. Попри це, станції моніторингу наразі не фіксують значного загального погіршення якості повітря. Де саме фіксують найчистіше повітря та як стежити за ситуацією в реальному часі за допомогою сервісів SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR та Aqicn, розповідає «Главком».

Що показують карти моніторингу якості повітря

Показники на різних картах можуть дещо відрізнятися, оскільки сервіси використовують власні мережі станцій та методики обробки даних. Тому для оцінки ситуації варто дивитися на загальну динаміку та показники у конкретному районі, а не на одне окреме значення.

Ситуація з якістю повітря може змінюватися протягом дня. Перед тривалим перебуванням на вулиці варто перевірити актуальні показники.

Якість повітря в Києві 23 вересня: SaveEcoBot

Інтерактивна карта SaveEcoBot показує рівень якості атмосферного повітря у Києві та окремих районах столиці. SaveEcoBot використовує дані мережі онлайн-станцій моніторингу; для Києва система збирає інформацію з сотень станцій, частина яких працює в реальному часі.

Станом на 08:15 23 вересня 2026 року в Києві загалом ситуація залишається помірною. Водночас через дим після російських атак показники в окремих районах можуть змінюватися протягом дня.

Найнижчий індекс забруднення зафіксовано у Голосіївському районі – 13 AQI, Дарницькому – 14, Дніпровському – 20 та Печерському – 22.

Якість повітря у Києві 23 вересня 2026 року: де в столиці дихати найлегше фото 1
скриншот із saveecobot.com

Карта забруднення повітря в Києві 23 вересня: Aqicn

Карта Aqicn показує індекс якості повітря в режимі реального часу та дає змогу переглянути показники на окремих станціях моніторингу. Сервіс використовує шкалу від «добре» до «небезпечного» рівня забруднення.

Якість повітря у Києві 23 вересня: ЛУН Місто AIR

Система ЛУН Місто AIR вимірює концентрацію дрібнодисперсних частинок PM1, PM2.5 та PM10, а також температуру й вологість. Дані зі станцій відображаються на інтерактивній карті у форматі AQI. Чим вище значення AQI, тим більший рівень забруднення.

Що робити, якщо якість повітря погіршилася

Якщо показники якості повітря погіршилися, варто обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися у приміщенні. Вікна й двері краще зачинити, а приплив свіжого повітря організувати після покращення ситуації.

Також рекомендується уникати фізичних навантажень на відкритому повітрі, адже під час активності людина вдихає більший об'єм повітря. У приміщенні варто зменшити потрапляння забрудненого повітря ззовні. Якщо є очищувач повітря, його можна використовувати відповідно до інструкції виробника.

Людям із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, дітям і людям похилого віку варто бути особливо обережними та стежити за самопочуттям.

Нагадаємо, у ніч проти 23 вересня та вранці російські війська продовжили атакувати Київ безпілотниками. У Голосіївському районі було пошкоджено складське приміщення. У Солом’янському районі уламки впали на відкритій території між житловими будинками, а на іншій локації виникло загоряння на території транспортного підприємства.

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Теги: повітря Київ

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