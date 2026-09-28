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Юний переможець шоу «Україна має талант» заспівав хіт Василя Зінкевича «Забудь печаль» (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Марко Сердинський є фіналістом Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026
фото: Іnstagram.com/marko_serdynskyi

Переможець шоу продемонстрував на сцені свій унікальний тембр

Стало відоме імʼя переможця шоу «Україна має талант». Перемогу здобув юний талант, який вразив зал у фіналі виконанням легендарної пісні народного артиста України Василя Зінкевича. Про це розповідає «Главком» із посиланням на випуск шоу.

За результатами глядацького голосування переміг на цьогорічному шоу «Україна має талант» 12-річний Марко Сердинський з Івано-Франківська. У фіналі шоу переможець заспівав пісню Василя Зінкевича «Забудь печаль». Марко Сердинський розповів, що серед пісень, які він виконує, можна почути хіти артистів золотої естради України.

«Це був як сон, що я буду виступати у фіналі. Співи – це моє життя. Я співаю пісні співаків 80-х-70-х років. Мені вони дуже подобаються тим, що в їхніх піснях є сенси, що вони такі милозвучні, такі аж хочеться співати. Мені здається, що ці пісні Яремчука, Зінкевича та Івасюка мають знати всі, бо це наша спадщина», – висловився 12-річний вокаліст.

Марко Сердинський став переможцем шоу «Україна має талант»
Марко Сердинський став переможцем шоу «Україна має талант»
фото: Іnstagram.com/ukrainegottalent

Так, Марко Сердинський під час свого виступу змусив зал підвестися, а згодом глядачі оцінили виступ юнака оплесками та оваціями. Пісню для виступу Марка Сердинського обрав Артем Пивоваров. За словами артиста, він хотів, аби юнак виконав саме пісню Василя Зінкевича. Адже саме з кавером на цю композицію Марко Сердинський здобув мільйони переглядів у мережі.

Марко Сердинський став переможцем шоу «Україна має талант»
Марко Сердинський став переможцем шоу «Україна має талант»
фото: Іnstagram.com/ukrainegottalent

«Користуючись можливістю, хочу зараз подякувати Василю Івановичу Зінкевичу за те, що ми можемо продовжувати співати такі прекрасні пісні, за те, що він продовжує творити, за те, що він в Україні, за те, що він продовжує створювати проєкти і надихати наше майбутнє покоління. Василю Івановичу, я знаю, що ви побачите цей виступ. Будь ласка, подивіться, яких виконавців ви зростили», – сказав Артем Пивоваров.

Марко Сердинський заспівав легендарну пісню Василя Зінкевича «Забудь печаль»

Цей виступ приніс Марку Сердинському перемогу в шоу. Як приз юний співак отримав двокімнатну квартиру у Києві. Як відомо, вокаліст також був фіналістом Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026. Він посів третє місце.

До слова, «Главком» розповідав, хто став представляти Україну на Дитячому Євробаченні-2026. У конкурсі змагалися шестеро виконавців: Роман Дорошенко, Дмитро Карабет, Еріка Колесніченко, Анастасія Пошедіна, Злата Солоненко, а також Марко Сердинський. Переможця визначали журі та глядачі, кожні з яких мали по 50% голосів, а вболівальники голосували в застосунку «Дія».

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Теги: шоубіз відео пісня співак конкурс діти

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