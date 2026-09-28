Юний переможець шоу «Україна має талант» заспівав хіт Василя Зінкевича «Забудь печаль» (відео)
Переможець шоу продемонстрував на сцені свій унікальний тембр
Стало відоме імʼя переможця шоу «Україна має талант». Перемогу здобув юний талант, який вразив зал у фіналі виконанням легендарної пісні народного артиста України Василя Зінкевича. Про це розповідає «Главком» із посиланням на випуск шоу.
За результатами глядацького голосування переміг на цьогорічному шоу «Україна має талант» 12-річний Марко Сердинський з Івано-Франківська. У фіналі шоу переможець заспівав пісню Василя Зінкевича «Забудь печаль». Марко Сердинський розповів, що серед пісень, які він виконує, можна почути хіти артистів золотої естради України.
«Це був як сон, що я буду виступати у фіналі. Співи – це моє життя. Я співаю пісні співаків 80-х-70-х років. Мені вони дуже подобаються тим, що в їхніх піснях є сенси, що вони такі милозвучні, такі аж хочеться співати. Мені здається, що ці пісні Яремчука, Зінкевича та Івасюка мають знати всі, бо це наша спадщина», – висловився 12-річний вокаліст.
Так, Марко Сердинський під час свого виступу змусив зал підвестися, а згодом глядачі оцінили виступ юнака оплесками та оваціями. Пісню для виступу Марка Сердинського обрав Артем Пивоваров. За словами артиста, він хотів, аби юнак виконав саме пісню Василя Зінкевича. Адже саме з кавером на цю композицію Марко Сердинський здобув мільйони переглядів у мережі.
«Користуючись можливістю, хочу зараз подякувати Василю Івановичу Зінкевичу за те, що ми можемо продовжувати співати такі прекрасні пісні, за те, що він продовжує творити, за те, що він в Україні, за те, що він продовжує створювати проєкти і надихати наше майбутнє покоління. Василю Івановичу, я знаю, що ви побачите цей виступ. Будь ласка, подивіться, яких виконавців ви зростили», – сказав Артем Пивоваров.
Цей виступ приніс Марку Сердинському перемогу в шоу. Як приз юний співак отримав двокімнатну квартиру у Києві. Як відомо, вокаліст також був фіналістом Національного відбору на Дитяче Євробачення-2026. Він посів третє місце.
До слова, «Главком» розповідав, хто став представляти Україну на Дитячому Євробаченні-2026. У конкурсі змагалися шестеро виконавців: Роман Дорошенко, Дмитро Карабет, Еріка Колесніченко, Анастасія Пошедіна, Злата Солоненко, а також Марко Сердинський. Переможця визначали журі та глядачі, кожні з яких мали по 50% голосів, а вболівальники голосували в застосунку «Дія».
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