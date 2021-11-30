Як Київ протидіятиме епідемії грипу? Влада запровадила низку заходів

У Києві запровадили низку профілактичних заходів щодо захисту населення столиці від захворювання на грип і ГРВІ

У Києві запроваджено низку профілактичних заходів щодо захисту населення столиці від захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в епідемічний сезон 2021/2022 років. Підписано відповідне розпорядження КМДА № 2455.

Підготовка медичних закладів

Департаменту охорони здоров’я доручено підготувати медичні заклади комунальної власності до роботи в умовах епідемічного сезону захворюваності на грип і ГРВІ, зокрема, створити необхідний запас противірусних, лікувальних препаратів, антисептиків і дезінфекторів, засобів індивідуального захисту медичних працівників. Також необхідно організувати та провести підвищення кваліфікації медичних працівників із питань діагностики, лікування та профілактики захворюваності на грип та ГРВІ. Крім того, профільний Департамент має організувати збір та доставку від медзакладів, що здійснюють дозорний епідеміологічний нагляд за грипом, зразків від пацієнтів, стан яких відповідає визначенню грипоподібного захворювання та тяжкій ГРВІ для здійснення моніторингу циркуляції вірусів грипу на території Києва.

Вакцинація населення

Один із основних факторів профілактики захворюваності є імунізація населення. Відповідно до документу у столиці забезпечать профілактичні щеплення проти грипу медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну та екстрену меддопомогу, працівникам приймальних відділень медзакладів, а також працівникам та вихованцям будинків дитини, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я.

Департамент охорони здоров’я має провести санітарно-освітню роботу серед населення щодо заходів індивідуальної та колективної профілактики грипу та ГРВІ, необхідності своєчасного звернення за медичною допомогою в разі появи відповідних симптомів.

Також необхідно провести імунізацію працівників та мешканців закладів, установ і організацій, підпорядкованих Департаменту соціальної політики.

Департаменту освіти в закладах освіти необхідно провести роз’яснювально-просвітницьку роботу з учасниками освітнього процесу щодо профілактичних щеплень проти грипу та сприяння в їх проведенні, забезпечити вологе прибирання та дезінфекцію приміщень і обладнання освітніх закладів наприкінці робочого дня або зміни.

Робота громадського транспорту в епідемічний сезон

Розпорядженням КМДА Департаменту транспортної інфраструктури доручено подбати про недопущення виходу на лінію громадського транспорту з несправною опалювальною системою та організувати вологе прибирання рухомого складу після завершення робочої зміни.

Забезпечення аптек лікарськими засобами

КП «Фармація» має забезпечити аптечні заклади мережі достатньою кількістю противірусних, лікувальних засобів, засобів неспецифічної профілактики грипу та ГРВІ, засобів індивідуального захисту, а також їхню безперебійну реалізацію.

Доручення для райдержадміністрацій

Районні в місті Києві державні адміністрації мають здійснити комплекс заходів для підтримання необхідного температурного режиму в дитячих, освітніх, лікувально-профілактичних установах, житлових приміщеннях, транспорті тощо.

Як повідомлялося, у Києві третій тиждень знижується захворюваність на грип.

В Україну надійшли вакцини від грипу трьох виробників.

Раніше імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого.

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