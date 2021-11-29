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    У Києві третій тиждень знижується захворюваність на грип

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    За тиждень захворюваність на грип серед дорослих у Києві знизилася на 14,5% - У Києві третій тиждень знижується захворюваність на грип
    За тиждень захворюваність на грип серед дорослих у Києві знизилася на 14,5%
    фото з відкритих джерел

    Третину хворих на грип і ГРВІ в Києві становлять діти

    У Києві за минулий тиждень, з 22 до 28 листопада, зареєстровано понад 14,8 тис. хворих на грип і ГРВІ. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 37,7%. Наразі показник захворюваності становить 500,6. Про це повідомили в державній установі «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на 9,9% порівняно із попереднім тижнем, що відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 5166 (зростання на 0,2%), дорослих – 9663 особи (зниження на 14,5%).

    У структурі захворюваності діти становлять 34,8%, а на попередньому тижні – 31,1%. Із них 40,8% – діти шкільного віку.

    До медичних закладів за останній тиждень госпіталізовано 1313 осіб, із них 87 – діти.

    Нагадаємо, у Києві з 15 до 21 листопада було зареєстровано понад 16,4 тис. хворих на грип і ГРВІ. А з 8 до 14 листопада було зареєстровано понад 19,6 тис. хворих на грип і ГРВІ, що менше на 5,3% у порівнянні з попереднім тижнем.

    В Україну надійшли вакцини від грипу трьох виробників.

    Раніше імунолог пояснив, чому вакцинація від грипу цього року важливіша, ніж минулого.

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    Теги: Київ грип хвороби кияни коронавірус
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    У Києві третій тиждень знижується захворюваність на грип