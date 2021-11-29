  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Франції стався спалах високопатогенного пташиного грипу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Важкий штам грипу вражає свійську птицю - У Франції стався спалах високопатогенного пташиного грипу
    Важкий штам грипу вражає свійську птицю
    Фото з відкритих джерел

    Протягом останніх кількох місяців хворобу виявляють у Азії та Європі

    У Франції виявили високопатогенний вірус пташиного грипу на птахофабриці, що знаходиться поблизу кордону з Бельгією. Про це повідомляє Politico.

    Уперше після серйозного спалаху минулої зими пташиний грип був виявлений на французькій фермі, йдеться у заяві Міністерства сільського господарства Франції.

    Зараз цей випадок аналізує Французьке агентство з харчових продуктів, довкілля та гігієни та безпеки праці.

    Усі птахи на постраждалій фермі у місті Вархем будуть знищені, також було встановлено 10-кілометровий периметр спостереження. Будь-яке переміщення свійської птиці у цьому районі наразі заборонено.

    Федеральне агентство Бельгії з безпеки ланцюгу харчового постачання вживає додаткові запобіжні заходи для міст Де Пан, Верн, Альверінгем та Поперіндж. Приватні власники у цих районах повинні тримати птахів у клітках, а виставки та продажі живої птиці заборонені.

    Згідно з даними французької влади, споживання м'яса птиці та яєць не становить небезпеки для людей.

    Нагадаємо, нещодавно Японія повідомила про підозру на спалах пташиного грипу.

    Раніше у Миколаївській області на території села Великосербулівка Держпродспоживслужба зафіксувала спалах пташиного грипу.

    Крім того, в Індії зафіксували перший випадок смерті людини від пташиного грипу.

    Теги: Франція грип птахи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Франції стався спалах високопатогенного пташиного грипу