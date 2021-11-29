У Франції стався спалах високопатогенного пташиного грипу

Протягом останніх кількох місяців хворобу виявляють у Азії та Європі

У Франції виявили високопатогенний вірус пташиного грипу на птахофабриці, що знаходиться поблизу кордону з Бельгією. Про це повідомляє Politico.

Уперше після серйозного спалаху минулої зими пташиний грип був виявлений на французькій фермі, йдеться у заяві Міністерства сільського господарства Франції.

Зараз цей випадок аналізує Французьке агентство з харчових продуктів, довкілля та гігієни та безпеки праці.

Усі птахи на постраждалій фермі у місті Вархем будуть знищені, також було встановлено 10-кілометровий периметр спостереження. Будь-яке переміщення свійської птиці у цьому районі наразі заборонено.

Федеральне агентство Бельгії з безпеки ланцюгу харчового постачання вживає додаткові запобіжні заходи для міст Де Пан, Верн, Альверінгем та Поперіндж. Приватні власники у цих районах повинні тримати птахів у клітках, а виставки та продажі живої птиці заборонені.

Згідно з даними французької влади, споживання м'яса птиці та яєць не становить небезпеки для людей.

Нагадаємо, нещодавно Японія повідомила про підозру на спалах пташиного грипу.

Раніше у Миколаївській області на території села Великосербулівка Держпродспоживслужба зафіксувала спалах пташиного грипу.

Крім того, в Індії зафіксували перший випадок смерті людини від пташиного грипу.