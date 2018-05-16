Як Київ святкуватиме День Європи (програма)

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Киян очікує цілий спектр найрізноманітніших заходів і мистецьких подій

У суботу, 19 травня, Київ уже традиційно відсвяткує День Європи. Насичену програму заходів та робочий план їхньої підготовки та проведення затверджено розпорядженням КМДА.

Зокрема, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку вже відбувся масштабний міський фестиваль-конкурс серед старшокласників «Київський вальс-2018» та легкоатлетичний забіг «III Київський Євро Марафон» (III Kyiv Euro Marathon)».

Киян також очікує ще цілий спектр найрізноманітніших заходів і мистецьких подій, які продемонструють європейське культурне надбання та налагодження співпраці української столиці з країнами Європейського Союзу.

Нагадаємо, що День Європи святкується у країнах Європейського Союзу 9 травня. А в Україні, згідно з Указом Президента від 2003 року, третьої суботи травня щороку.

Програма заходів з відзначення Дня Європи в Києві у 2018 році

17 травня

Міжнародна науково-практична конференція «Цивілізаційні цінності та майбутнє: міжконтинентальний діалог інтелектуалів» (Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2).

17-20 травня

Всеукраїнський мистецький фестиваль «Мистецька палітра Києва» (Літня естрада Міського саду Центрального парку культури і відпочинку).

18 травня

Дні відкритих дверей у музеях столиці.

Культурно-мистецьке свято «Світ. Європа. Україна» до Дня Європи у Шевченківському районі (Золотоворітський сквер).

18-20 травня

Культурно-мистецький проект «Міжнародний фестиваль світла і медіа-мистецтва «Kyiv Lights Festival» Поштова площа (будівля Річкового вокзалу), Михайлівська площа, Андріївський узвіз, 1-23 (включно), Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2), Контрактова площа, 4 (територія скверу).

18-27 травня

Міжнародний фестиваль «Київський тиждень мистецтва «Kyiv Art Week» (Бізнес-центр «Торонто-Київ», галереї, музеї, арт-інституції міста).

19 травня

Святковий концерт до Дня Європи в Подільському районі (Контрактова площа).

Святковий захід «Молодіжний калейдоскоп» до Дня Європи у Солом’янському районі (парк імені Миколи Островського).

Спортивно-масовий захід «Всеукраїнський велодень». Маршрут: Європейська площа – вул. Михайла Грушевського – вул. Московська – вул. Генерала Алмазова – вул. Старонаводницька – площа Героїв Великої Вітчизняної війни – б-р Дружби народів – міст Патона –Дніпровська набережна – Русанівська набережна – вул. Раїси Окіпної – вул. Євгена Сверстюка – Броварський проспект – міст Метро – Набережне шосе – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – просп. Степана Бандери – Північний міст – вул. Труханівська – парк Дружби народів (Муромець).

19-20 травня

VI Міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Світ у твоїх долонях» (Співоче поле Печерського ландшафтного парку).

19-21 травня

XVI Міжнародний фестиваль-конкурс дитячо-юнацької журналістики «Прес-весна на Дніпровських схилах» (Київський Палац дітей та юнацтва, вул. Івана Мазепи, 13.

20 травня

Щорічний традиційний Фестиваль науки «Розвиток науки в умовах євроінтеграції» (Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2).

25 травня

Відкрита лекція голови Представництва ЄС в Україні пана Хюга Мінгареллі

(Київський університет імені Бориса Грінченка, вул. Бульварно-Кудрявська, 18/2).