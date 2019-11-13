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    Києвом їздять маршрутки, що розвалюються на ходу (відео)

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    У маршрутки відвалюється бампер - Києвом їздять маршрутки, що розвалюються на ходу (відео)
    У маршрутки відвалюється бампер
    Фото: скріншот відео

    Маршрутку-розвалюху кияни помітили поблизу метро «Почайна»

    Сьогодні, 13 листопада, на проспекті Степана Бандери в Києві поблизу метро «Почайна» кияни помітили маршрутний автобус «Богдан», у якого відвалювався бампер.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Маршрутка їхала з пасажирами.

    «Подумаєш бампер відпадає, так? Головне ж, що їде», - йдеться в коментарі до відео, на якій знято цю маршрутку-розвалюху.

    Раніше у Київській міській держадміністрації повідомили, що Київ може повністю позбутися маршруток через 3-4 роки. Для цього столичній владі необхідно закуповувати не менше 100 нових автобусів на рік.

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