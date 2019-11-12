У Києві реконструюють ще одну гілку швидкісного трамвая (фото)



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Заміна колій швидкісного трамвая Фото: Київпастранс

На лінії на Михайлівську Борщагівку замінять колії і побудують нові станції

У Києві розпочалася реконструкція гілки швидкісного трамвая на Михайлівську Борщагівку. Її побудували ще у 80-х роках минулого сторіччя і з того часу жодного разу капітально не ремонтували.

Про це повідомив гендиректор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко на своїй сторінці у Facebook.

Увесь процес передбачає два етапи робіт:

реконструкція колій із заміною та ремонтом усіх супутніх до них об’єктів;

будівництво повноцінних станцій за прикладом «вул. Генерала Потапова».

«Наразі ми вже замінили колії на ділянці до зупинки «б-р Кольцова», сьогодні тривають роботи неподалік наступної зупинки – «вул. Зодчих». До речі, рейки ми кріпимо на шпали за допомогою спеціальних залізничних скоб на гумовій прокладці, завдяки яким рівень шуму знижується», - розповів Левченко.

Також розпочалося прокладання нової кабельної каналізації оптичних та телефонних кабелів. Далі – заміна контактних опор, елементів підвіски, ремонт проїжджої частини та благоустрій території.

У межах реконструкції, окрім будівництва станцій, передбачене влаштування нових регульованих пішохідних переходів через колії.

«Ви нас часто запитуєте, чому ми не ремонтували колії влітку, коли рух лінією був призупинений. Відповідаємо – ремонтували: ми вже замінили «криві» поблизу станцій «Площа Перемоги» і «Польова», замість дерев’яних шпал поклали нові бетонні. Також були замінені автоматичні стрілки на станції «Гната Юри», - зазначив Левченко.

Він додав, що весь 10-тисячний колектив Київпастрансу перепрошує у мешканців Борщагівки за певні незручності, які спричинені реконструкцією колій.

Нагадаємо, 30 вересня було відновлено роботу оновленої Борщагівської гілки швидкісного трамвая.

Як повідомив депутат Київської міської Ради Олександр Пабат, хоча рух швидкісних трамваїв №1 і №3 відновився після майже тримісячного ремонту, але транспортна блокада Борщагівки може відновитися і буде діяти до 2020 і 2022 років.

Київпастранс 17 жовтня за результатами тендера уклало угоду з ТОВ «Енергоспецремонт» про реконструкцію та будівництво трамвайної лінії на 98,41 млн грн.