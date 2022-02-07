Які квартири найчастіше купували у Києві: статистика за січень

Найдоступнішим варіантом, який придбали у січні, була однокімнатна квартира по вул. Колекторній

Найдорожчий об'єкт, проданий у січні – приватний будинок площею 700 кв.м на Печерську

Протягом січня у Києві продано нерухомості на $33 млн, що на 35% менше, ніж у грудні 2021 року. Найбільш купували квартири у Печерському, Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

Нерухомість продавалася в діапазоні від $35 тис. за однокімнатну квартиру до $2 млн. 500 тис. за будинок. Найдорожчий об'єкт, проданий у січні – приватний будинок площею 700 кв.м на Печерську, йдеться в інформації агентства нерухомості «Благовіст»..

Сегмент до $50 тис. доларів у січні склав частку 9% від загальної кількості угод. У цій категорії купувалися переважно 1-2-кімнатні квартири, найбільше у Дніпровському та Деснянському районах. Найдоступнішим варіантом, який придбали у січні, була 1-кімнатна квартира по вул. Колекторній (Дарницький р-н) площею 28 кв.м за $35 тис.

На вул. Бродівській (Голосіївський р-н) купили земельну ділянку площею 9 соток за $50 тис.

На вул. Матеюка (Деснянський р-н) – однокімнатну квартиру площею 31 кв.м придбали за $50 тис.

У сегменті від $50 до $100 тис. дол. проведено 37% угод купівлі-продажу.

За $52 тис. продали двокімнатну квартиру площею 45 кв.м на вул. Булгакова (Святошинський р-н).

За $75 тис. двокімнатну квартиру площею 53 кв.м по просп. Перемоги (Шевченківський р-н).

За $100 тис. на вул. Раєвського (Печерський р-н) придбали двокімнатну квартиру площею 65 кв.м.

Цінова категорія від $100 до $250 тис. склала 41% від усіх угод січня. Тут переважають 2-3-кімнатні квартири в Солом'янському, Дарницькому та Печерському районах Києва.

4-кімнатна квартира площею 99 кв.м на вул. Прирічний (Дарницький р-н), була реалізована за $103 тис.

У пров. Михайлівському (Печерський р-н) продана трикімнатна квартира площею 89 кв.м за $250 тис.

Цінова категорія від $250 тис. у січні представлена 13% від загального обсягу угод.

У селі Тарасівка (Фастовський р-н) купили земельну ділянку площею 1,27 га за $266 тис.

На вул. В.Васильківській (Голосіївський р-н) – трикімнатна квартира площею 172 кв.м продана за $265 тис.

На вул. Хрещатик (Шевченківський р-н) продана трикімнатна квартира площею 78 кв.м за $360 тис.

До слова, у Києві виставлена на продаж п’ятикімнатна квартира за $3,5 млн. Помешкання продається на вул. Івана Мазепи, 10.

Нагадаємо, під Києвом у селі Вища Дубечня виставили на продаж елітну резиденцію з територією для побудови тенісного корту та гелікоптерного майданчика. Також одна з найдешевших пропозицій на ринку нерухомості столиці – кімната на Проспекті Науки за $12,5 тис.

До слова, у Києві середня ціна квадратного метра нерухомості у 2021-му році стрімко пішла вгору. 26% мешканців Києва, що цікавляться темою придбання житла, планують купити квартиру вже цього року.

Нагадаємо, у Києві квартиру з ядучими стінами та пластиком на стелі пропонують за $600 тис. Раніше «Главком» писав, яку квартиру можна купити в Києві за мільйон доларів.