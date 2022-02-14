Від сьогодні оплатити комуналку можна «ковідною тисячею»: хто має право

Вакциновані люди старші 60 років можуть оплатити комунальні послуги з коштів «єПідтримки»

Від сьогодні, 14 лютого, вакциновані українці у віці за 60, можуть витратити «ковідну тисячу» на оплату комунальних послуг. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.

«Від сьогодні люди старші 60 років можуть оплатити комунальні послуги з коштів «єПідтримки». Термін, коли ви можете витратити 1 000 грн, теж збільшився. Уже не чотири місяці, а дев’ять», – написав міністр.

Як отримати «ковідну тисячу»

мати зелений Covid-сертифікат про вакцинацію

подати заявку на виплату, відкривши спеціальну картку в одному з банків-партнерів

в застосунку «Дія» натиснути «Послуги», «єПідтримка» та «Отримати допомогу».

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів продовжив строк використання «ковідної тисячі» з чотирьох до дев’яти місяців. Крім того, за бустерну дозу платитимуть 500 гривень та дозволять витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.

Раніше Денис Шмигаль сказав, коли ще одній категорії українців можна буде витрачати ковідну тисячу на ліки.

Також тисячу за вакцинацію тепер можуть отримати підлітки.