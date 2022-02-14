Від сьогодні оплатити комуналку можна «ковідною тисячею»: хто має право
Вакциновані люди старші 60 років можуть оплатити комунальні послуги з коштів «єПідтримки»
Від сьогодні, 14 лютого, вакциновані українці у віці за 60, можуть витратити «ковідну тисячу» на оплату комунальних послуг. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в Telegram.
«Від сьогодні люди старші 60 років можуть оплатити комунальні послуги з коштів «єПідтримки». Термін, коли ви можете витратити 1 000 грн, теж збільшився. Уже не чотири місяці, а дев’ять», – написав міністр.
Як отримати «ковідну тисячу»
- мати зелений Covid-сертифікат про вакцинацію
- подати заявку на виплату, відкривши спеціальну картку в одному з банків-партнерів
- в застосунку «Дія» натиснути «Послуги», «єПідтримка» та «Отримати допомогу».
Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів продовжив строк використання «ковідної тисячі» з чотирьох до дев’яти місяців. Крім того, за бустерну дозу платитимуть 500 гривень та дозволять витрачати кошти пенсіонерам та особам з інвалідністю на ліки та комуналку.
Раніше Денис Шмигаль сказав, коли ще одній категорії українців можна буде витрачати ковідну тисячу на ліки.
Також тисячу за вакцинацію тепер можуть отримати підлітки.
Читайте також: