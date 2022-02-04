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    Студенти Могилянки мітингують під Кабміном: вимагають звільнення Шкарлета (фото)

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    Студенти прийшли з плакатами під Кабімін - Студенти Могилянки мітингують під Кабміном: вимагають звільнення Шкарлета (фото)
    Студенти прийшли з плакатами під Кабімін
    фото: PavlovskyNews

    Шкарлет не визнав вибори президента Могилянки, але потім перепросив

    Студенти Києво-Могилянської академії прийшли на мітинг під Кабмін з вимогою звільнити міністра освіти Сергія Шкарлета. Обурення спудеїв викликало рішення міністра не визнавати дійсними вибори президента закладу, на яких переміг Сергій Квіт.

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    Студенти Могилянки мітингують під Кабміном: вимагають звільнення Шкарлета (фото)
    Студенти Могилянки мітингують під Кабміном: вимагають звільнення Шкарлета (фото)
    Студенти Могилянки мітингують під Кабміном: вимагають звільнення Шкарлета (фото)
    Студенти Могилянки мітингують під Кабміном: вимагають звільнення Шкарлета (фото)

    Нагадаємо, учора 3 лютого, органи студентського самоврядування НаУКМА оголосили безстроковий страйк. Студенти протестують проти рішення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета про невизнання результатів виборів президента закладу і призначення нового конкурсу.

    Згодом Міносвіти відкликав наказ щодо проведення нових виборів президента в Києво-Могилянській Академії. Про це повідомив голова комітету ВР із питань освіти та науки Сергій Бабак. Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина зазначила, що почесному Президенту Могилянки В'ячеславу Брюховецькому доручили залагодити усі внутрішні конфлікти.

    2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило новий конкурс на посаду президента Національного університету «Києво-Могилянська академія».

    Нагадаємо, 27 січня під час другого туру виборі президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» на дільницю увірвалася група невідомих у масках та викрала скриньку з бюлетенями. Її згодом знайшли поліцейські. Скринька була пошкоджена, але пломбу з неї не зірвали. Друга скринька, яку залили зеленкою, також була неушкодженою. Виборча комісія змогла підбити підсумки виборів, оскільки кількість виданих бюлетенів зійшлася з кількістю бюлетенів, які були в скриньках. За результатами виборів переміг колишній міністр освіти та науки України Сергій Квіт. За посаду президента академії змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.

    Наапередодні стало відомо, що Міносвіти не визнає вибори президента у Могилянці. Очільник міністерства додав, що як буде проведено процес виборів без порушень, буде обраний президент вишу колективом легітимно, то відповідно до процедури, Міносвіти підпише з ним контракт.

    Нагадаємо, у вересні 2021 року Києво-Могилянська академія не змогла обрати президента. Тоді жодний із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів.

    Читайте також: Помер експрезидент Києво-Могилянської академії


    Теги: Кабмін міністр вибори Міністерство освіти і науки конкурс студенти наказ самоврядування Юлія Гришина Сергій Шкарлет
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    Студенти Могилянки мітингують під Кабміном: вимагають звільнення Шкарлета (фото)