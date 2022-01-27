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    Києво-Могилянська академія отримала нового президента

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    У 2007 &ndash; 2014 роках Сергій Квіт вже перебував на посаді президента вишу - Києво-Могилянська академія отримала нового президента
    У 2007 – 2014 роках Сергій Квіт вже перебував на посаді президента вишу
    фото: zbruc.eu

    Сергій Квіт набрав понад 50% голосів

    За результатами виборів, які відбулися 27 січня, посаду президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» обійняв ексміністр освіти та науки Сергій Квіт. Про це повідомляється на сторінці Асоціація випускників НаУКМА у Facebook.

    Згідно з даними спільноти, кандидатуру Олександри Гуменної підтримали 42,92% виборних представників. Сергій Квіт набрав понад 50% голосів.

    У 2007 – 2014 роках Сергій Квіт вже перебував на посаді президента вишу.

    Другий тур виборів очільника університету відбувся 27 січня, однак пройшло все не без інцидентів. Близько 14:00 на одну з дільниць увірвалися від 8 до 10 осіб у масках, які поцупили скриньку з бюлетенями. Іншу скриньку залили фарбою. На місці події працювали поліцейські, які задокументували всі обставини злочину. Втім, на хід голосування цей інцидент ніяк не вплинув. Викрадену скриньку у підсумку знайшли, а бюлетені з неї визнали дійсними.

    Сергій Квіт – доктор філологічних наук, громадський діяч та журналіст, який, перебуваючи на посаді очільника Києво-Могилянки, став активним борцем з міністром часів Януковича Дмитром Табачником. Після Майдану він сам став керівником міносвіти.

    Обрати президента не могли два роки

    Попереднім очільником вишу з 2014 до 2019 рік був Андрій Мелешевич. У лютому 2020 його переобрали на посаду президента, але у Кабміні відмовилися повторно призначити посадовця та послалися на тлумачення закону. У квітні того ж року чиновники оголосили новий конкурс на посаду, але процес обрання тривав майже два роки.

    Нагадаємо, у вересні 2021 року Києво-Могилянська академія не змогла обрати президента. Тоді жодний із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів.


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    Теги: Київ конкурс університет
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    Києво-Могилянська академія отримала нового президента