Студенти під Офісом президента вимагають відставки міністра освіти Шкарлета

Основною вимогою студентів є відставка міністра освіти та науки Сергія Шкарлета та призначити замість нього компетентного спеціаліста

У Києві на Банковій зібрались сотні студентів, які вимагають відставки міністра освіти та науки Сергія Шкарлета. Про це повідомляє Depo.Київ.

Відомо, що під Офісом Президента зібралось близько п'ятисот студентів та небайдужих громадян, які вимагають від Володимира Зеленського вплинути на відставку Шкарлета.

На банерах учасників акції можна побачити написи «Шкарлет – геть», «Шкарлета у відставку», «Чому являєшся мені у відставці?», тощо.

До акції залучилися студенти Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національного авіаційного університету, а також інших студентських спільнот України.

фото: depo.ua

Нагадаємо, 4 лютого дві фракції у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета після скандалу з виборами ректора Києво-Могилянської академії. У той же день студенти Могилянки мітингували під Кабміном: вимагали звільнення Шкарлета (фото).

Також 3 лютого, органи студентського самоврядування НаУКМА оголосили безстроковий страйк. Студенти протестують проти рішення міністра освіти і науки Сергія Шкарлета про невизнання результатів виборів президента закладу і призначення нового конкурсу.

Згодом Міносвіти відкликав наказ щодо проведення нових виборів президента в Києво-Могилянській Академії. Про це повідомив голова комітету ВР із питань освіти та науки Сергій Бабак. Голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина зазначила, що почесному Президенту Могилянки В'ячеславу Брюховецькому доручили залагодити усі внутрішні конфлікти.

2 лютого Міністерство освіти та науки оголосило новий конкурс на посаду президента Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Нагадаємо, 27 січня під час другого туру виборі президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» переміг колишній міністр освіти та науки України Сергій Квіт. За посаду президента академії змагалися два кандидати: Сергій Квіт та Олександра Гуменна.