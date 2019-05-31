Головою «Європейської солідарності» обрали Порошенка



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Вчора Порошенко отримав партійний квиток, а сьогодні очолив політсилу

Петра Порошенка обрали головою партії «Європейська солідарність». Відповідне рішення було прийнято під час з’їзду партії «Європейська солідарність».

«Отже, головою партії «Європейська солідарність» обрано Петра Порошенка», - заявив зі сцени ведучий з’їзду.

Всі присутні делегати проголосували за це рішення.

Після цього Порошенко пожартував над Зеленським, нагадавши що «зараз протокол рекомендує звертатись «чуваки» та «чувіхи».

Він нагадав, що тільки вчора отримав партквиток «Європейської солідарності».

Нагадаємо, 24 травня установчий з'їзд БПП «Солідарність» змінив назву на «Європейська солідарність». Слід нагадати, що БПП «Солідарність» очолює Віталій Кличко.

ЗМІ вже встигли повідомити, що передвиборний штаб «Європейської солідарності» очолить Сергій Березенко.

Також повідомляється, що «Солідарність» Петра Порошенка і «Удар» Віталія кличка домовилися про спільний похід на вибори у Верховну Раду.