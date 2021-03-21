«Слуги народу» хочуть зібрати Верховну Раду через протести на Банковій

Під час мітингу було вандалізовано приміщення Офісу президента

Депутати від партії влади планують заслухати силовиків

Парламентська фракція політичної партії «Слуга народу» ініціюватиме позачергове засідання Верховної Ради через акції на підтримку засудженого Сергія Стерненка, що відбулися у суботу біля Офісу президента. Як повідомляється на сайті партії, народні депутати хочуть дати оцінку подіям, що мали місце на вулиці Банковій.

У своїй заяві «Слуга народу» підкреслила підтримку права людей на мирний протест, але засудила нанесений протестувальниками шкоди будівлі Офісу президента.

«Чекаємо рішучих, кваліфіковані і безкомпромісні дії з боку правоохоронних органів щодо встановлення осіб ініціаторів і учасників актів вандалізму та притягнення їх до відповідальності. Ми ініціюємо проведення позачергового засідання в найкоротші терміни з участю силовиків і прийняття постанови за оцінками цієї події, з завданнями конкретним міністрам і тому подібне», – сказано в заяві партії.

Крім того, фракція вимагає кваліфікувати участь у вчорашній акції народних депутатів.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити його на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Прихильники активіста Сергія Стерненка на мітингу також висунули низку вимог до Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що експрезидент Петро Порошенко може стояти за провокаціями на акції біля Офісу президента, де вимагали звільнити Сергія Стерненка.

У відповідь у партії «Європейська Солідарність» назвали цю заяву «параноєю та дезінформацією».