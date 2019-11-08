Обленерго вимагає від мешканців Одещини погашення боргу за світло



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Борг приватного сектору перед компанією становить 51 млн грн

Борг 62,5 тисяч домоволодінь Одеської області за електроенергію, зокрема й спожиту ще в минулі роки, вже склав 51,2 мільйона гривень.

У зв’язку з цим Одесаобленерго просить клієнтів перевірити оплату рахунків і в разі виявлення заборгованості – погасити її. Згідно із законом компанія повинна відключити споживачів від електропостачання навіть за невеликий, на перший погляд, борг у 200 грн.

Такий борг у жителів Одещини виник ще до 1 січня 2019 року, до запуску реформи на ринку електроенергії. Тоді сьогоднішній оператор системи розподілу Одесаобленерго виконувала не тільки функцію розподілу електроенергії, але й її поставки та продажу. Уже в квитанціях за січень 2019 року заборгованість за минулі періоди не вказувалася, адже продавати електроенергію одеситам почала інша компанія – постачальник універсальних послуг.

«В основному, суми заборгованостей невеликі: у 9 тисяч сімей борг до 200 грн, ще у 10,7 тисяч – від 200 до 500 грн. Ми знаємо, що бувають випадки, коли людина просто забула сплатити квитанцію або загубила її. Тому просимо одеситів уважно перевірити наявність боргу, щоб не потрапити в неприємну ситуацію і не залишитися без світла», – розповів комерційний директор Одесаобленерго Олександр Бемм.