За добу в Києві виявлено понад 1,8 тис. нових хворих на коронавірус

Щодня до лікарень столиці шпиталізують близько 500 хворих на коронавірус і з підозрою на цю недугу

Минулої доби в Києві від коронавірусу померла 41 особа

За минулу добу, 3 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1836 осіб. Це на 188 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 2 листопада було зафіксовано 2024 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 265 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 232 тис. осіб (за добу 3 листопада – 941)

померли понад 6,3 тис. людей (за добу – 41)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 154 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 967 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 135 тис. осіб (за добу 3 листопада – 477)

померли 3,4 тис. осіб (за добу – 38).

3 листопада в Україні медики зафіксували понад 27 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3 млн випадків Covid-19.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

Правоохоронці проводять у транспорті Києва спеціальні рейди, щоб перевіряти дотримання встановлених правил.

Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тис. грн. Розмір покарання визначає суд.