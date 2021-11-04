За добу в Києві виявлено понад 1,8 тис. нових хворих на коронавірус
Минулої доби в Києві від коронавірусу померла 41 особа
За минулу добу, 3 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 1836 осіб. Це на 188 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 2 листопада було зафіксовано 2024 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 265 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 232 тис. осіб (за добу 3 листопада – 941)
- померли понад 6,3 тис. людей (за добу – 41)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 154 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 967 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 135 тис. осіб (за добу 3 листопада – 477)
- померли 3,4 тис. осіб (за добу – 38).
3 листопада в Україні медики зафіксували понад 27 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
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