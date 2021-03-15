За добу в Київській області виявлено понад 400 нових хворих на Covid-19

Протягом учорашнього дня смертей від коронавірусу в регіоні не зареєстровано

Кількість хворих на Covid-19 в Київській області протягом 14 березня збільшилася в порівнянні з попередньою добою на 464 людини і зараз становить 82 598 осіб. Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації.

Нові випадки Covid-19 зареєстрували в 24 дитини та 440 дорослих у наступних районах:

У Білоцерківському – 98, у т.ч. 5 дітей (м. Біла Церква – 13 (з них 1 дитина), м. Узин – 3 (з них 2 дітей), с. Глибочка – 1, с. Мала Вільшанка – 1, с. Піщана – 1, с. Сухоліси – 1 (дитина), с. Томилівка – 1, с. Фурси – 1, с. Шкарівка – 5, смт. Гребінки – 4, смт. Дослідницьке – 3, с. Саливонки – 1, смт. Володарка – 10, с. Руде Село – 1, смт. Рокитне – 16 (з них 1 дитина), с. Бакумівка – 1, с. Житні Гори – 3, с. Насташка – 4, с. Ольшаниця – 2, с. Острів – 1, с. Синява – 3, с. Троїцьке – 1, с. Безугляки – 1, с. Пищики – 2, м. Тараща – 11, с. Калинове – 1, с. Ківшовата – 1, с. Лісовичі – 1, с. Северинівка – 2, с. Чернин – 2),

Бориспільському – 62, у т.ч. 2 дітей (м. Бориспіль – 21 (з них 1 дитина), с. Вороньків – 3, с. Головурів – 1, с. Іванків – 4, с. Проців – 1, с. Сошників – 1, с. Старе – 1, с. Чубинське – 1, с. Щасливе – 7 (з них 1 дитина), м. Переяслав – 9, с. Велика Каратуль – 1, с. Циблі – 2, м. Яготин – 9, с. Панфили – 1),

Броварському – 61, у т.ч. 2 дітей (смт. Баришівка – 1, с. Недра – 2, с. Рудницьке – 1, с. Садове – 5 (з них 1 дитина), с. Селичівка – 2, м. Березань – 17, м. Бровари – 6 (з них 1 дитина), смт. Калинівка – 1, смт. Калита – 4, с. Богданівка – 1, с. Гайове – 1, с. Заворичі – 1, с. Княжичі – 4, с. Красилівка – 1, с. Семиполки – 6, с. Требухів – 1, смт. Згурівка – 5, с. Стара Оржиця – 1, с. Турівка – 1),

Бучанському – 108, у т.ч. 7 дітей (смт. Бородянка – 6, смт. Бабинці – 3, смт. Клавдієво-Тарасове – 5, смт. Немішаєве – 14 (з них 1 дитина), с. Діброва – 1 (дитина), с. Дружня – 2, с. Загальці – 6 (з них 2 дітей), с. Микуличі – 1, с. Мирча – 1, с. Нова Буда – 1, с. Нова Гребля – 1, с. Пилиповичі – 1, м. Буча – 7, смт. Ворзель – 3, смт. Гостомель – 3, м. Ірпінь – 23 (з них 3 дітей), м. Вишневе – 3, с. Гурівщина – 1, с. Дмитрівка – 10, с. Капітанівка – 2, с. Петропавлівська Борщагівка – 1, с. Софіївська Борщагівка – 5, с. Стоянка – 1, с. Чайки – 1, смт. Макарів – 3, с. Великий Карашин – 1, с. Колонщина – 1, с. Ніжиловичі – 1),

Вишгородському – 53, у т.ч. 5 дітей (м. Вишгород – 17 (з них 3 дітей), с. Воропаїв – 1 (дитина), с. Демидів – 5, с. Катюжанка – 2, с. Литвинівка – 4, с. Лютіж – 2, с. Нові Петрівці – 4, с. Новосілки – 1, с. Осещина – 1, с. Рудня-Димерська – 1, с. Синяк – 1 (дитина), с. Старі Петрівці – 2, с. Хотянівка – 7, м. Славутич – 5),

Обухівському – 26 (м. Васильків – 17, м. Кагарлик – 5, с. Горохове – 1, с. Зелений Яр – 1, с. Слобода – 1, с. Хотів – 1),

Фастівському – 56, у т.ч. 3 дітей (смт. Глеваха – 3 (з них 1 дитина), смт. Калинівка – 2, с. Данилівка – 5, с. Крячки – 2, с. Путрівка – 2, м. Боярка – 14 (з них 1 дитина), с. Гатне – 1, с. Новосілки – 2, с. Бишів – 6, с. Леонівка – 2, м. Фастів – 16 (з них 1 дитина), с. Велика Снітинка – 1).

З них 32 хворих госпіталізовані, 432 перебувають на амбулаторному лікуванні (під медичним спостереженням) в умовах самоізоляції.

Минулої доби зафіксували одужання від коронавірусу в 135 осіб, у тому числі 9 дітей.

Білоцерківський район – 34 (м. Біла Церква – 13, смт. Гребінки – 2, с. Ксаверівка – 1, с. Мар’янівка – 1, м. Тетіїв – 1, с. Тайниця – 1, смт. Рокитне – 9, с. Житні Гори – 1, м. Тараща – 5),

Бориспільський район – 35, у т.ч. 4 дітей (м. Бориспіль – 17 (з них 3 дітей), с. Велика Олександрівка – 1, с. Вороньків – 3 (з них 1 дитина), с. Головурів – 3, с. Гора – 1, с. Іванків – 1, с. Проців – 3, с. Рогозів – 2, с. Щасливе – 1, м. Переяслав – 2, с. Вовчків – 1),

Бучанський район – 27, у т.ч. 3 дітей (с. Білогородка – 1, м. Вишневе – 3, с. Гореничі – 1, с. Горенка – 1, с. Михайлівка-Рубежівка – 1, с. Петропавлівська Борщагівка – 1, с. Святопетрівське – 1, с. Чайки – 5 (з них 3 дітей), смт. Макарів – 5, с. Великий Карашин – 1, с. Забуяння – 1, с. Макарівська Буда – 1, с. Наливайківка – 1, с. Новосілки – 1, с. Почепин – 1, с. Ситняки – 2),

Обухівський район – 15, у т.ч. 1 дитина (м. Обухів – 4, с. Мала Вільшанка – 1, м. Васильків – 8 (з них 1 дитина), с. Іванковичі – 1, с. Кременище – 1),

Фастівський район – 24, у т.ч. 1 дитина (м. Фастів – 2, с. Велика Снітинка – 1, м. Боярка – 3, с. Гатне – 1, с. Княжичі – 1, с. Нове – 1, с. Новосілки – 1, смт. Глеваха – 6, смт. Калинівка – 1, с. Багрин – 1, с. Діброва – 1, с. Зелений Бір – 1, с. Путрівка – 2 (з них 1 дитина), с. Бишів – 1, с. Соснівка – 1).

За добу повідомлення про летальні випадки у хворих з підтвердженим Covid-19 не надходили.

Як повідомллося раніше, у місті Києві за добу виявлено понад 300 нових хворих на коронавірус, померло 20 осіб.