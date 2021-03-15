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    У Києві за добу виявлено понад 300 нових хворих на коронавірус, померло 20 осіб

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    До лікарень столиці госпіталізований 41 пацієнт - У Києві за добу виявлено понад 300 нових хворих на коронавірус, померло 20 осіб
    До лікарень столиці госпіталізований 41 пацієнт
    Фото: bigkyiv.com.ua

    Найбільше захворювань у Дарницькому районі

    У столиці протягом минулої доби виявлено 313 нових хворих на коронавірус. Померло 20 осіб. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.

    Поширення захворюваності по районам міста

    Поширення захворюваності по районам міста

    «313 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 146 711). Маємо 20 нових летальних випадків від вірусу (загалом 2917)», – написав Київський міський голова.

    Серед хворих:

    • 171 жінка віком від 18 до 91 років

    • 127 чоловіків віком від 18 до 87 років

    • 6 дівчат від 10 місяців до 17 років

    • 11 хлопчиків від 1 до 17 років

    До лікарень столиці госпіталізований 41 пацієнт. Подолало коронавірус 816 чоловік (загалом 99 181).

    Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (93), Деснянському (67) та в Святошинському (29)

    Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 13 березня, у столиці було виявлено понад 400 нових хворих на коронавірус, померли 16 людей.

    Теги: Віталій Кличко мер жінка чоловік госпіталь коронавірус
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