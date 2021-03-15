У Києві за добу виявлено понад 300 нових хворих на коронавірус, померло 20 осіб
Найбільше захворювань у Дарницькому районі
У столиці протягом минулої доби виявлено 313 нових хворих на коронавірус. Померло 20 осіб. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму Telegram-каналі.
«313 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 146 711). Маємо 20 нових летальних випадків від вірусу (загалом 2917)», – написав Київський міський голова.Серед хворих:
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171 жінка віком від 18 до 91 років
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127 чоловіків віком від 18 до 87 років
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6 дівчат від 10 місяців до 17 років
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11 хлопчиків від 1 до 17 років
До лікарень столиці госпіталізований 41 пацієнт. Подолало коронавірус 816 чоловік (загалом 99 181).
Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (93), Деснянському (67) та в Святошинському (29)
Нагадаємо, що протягом попередньої доби, 13 березня, у столиці було виявлено понад 400 нових хворих на коронавірус, померли 16 людей.