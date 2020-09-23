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    Covid-19: названо головну умову передачі вірусу

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    Швидкість вітру&nbsp;&ndash;&nbsp;ще одна головна умова передачі коронавірусу - Covid-19: названо головну умову передачі вірусу
    Швидкість вітру – ще одна головна умова передачі коронавірусу

    Висока температура і низька відносна вологість призводять до високої швидкості випаровування крапель слини з частками вірусу

    Вчені з'ясували, що ключовим фактором для передачі коронавірусу SARS-CoV-2 є швидкість випаровування вологи в повітрі. Про це повідомляється в пресрелізі на EurekAlert. 

    Дослідники вивчили вплив вологості, температури навколишнього середовища і швидкості вітру на поширення найдрібніших крапель слини, в яких містяться частинки вірусу. Результати теоретичного моделювання та гідродинамічних експериментів показали, що висока температура і низька відносна вологість призводять до високої швидкості випаровування крапель, забруднених слиною, що значно знижує життєздатність вірусу.

    Однак відстань, на якій переміщуються хмари крапель, а також їх концентрація залишаються значними навіть при високих температурах, якщо відносна вологість також висока. Швидкість вітру – ще одна головна умова, що впливає на можливі зміни правила соціальної дистанції.

    Ці результати допомагають пояснити, чому пандемія посилилася протягом липня в різних густонаселених містах по всьому світу, де спостерігалася висока температура, так і висока відносна вологість. Вони також попереджають про можливість другої хвилі пандемії в майбутні осінні та зимові сезони, коли низькі температури і висока швидкість вітру підвищать виживаність і передачу вірусу, що переноситься по повітрю.

    Нагадаємо, що Японія створила лампи, що вбивають коронавірус.

    коронавірус
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