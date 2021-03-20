Коронавірус може викликати нову форму діабету, – вчені

Науковці поки не повністю розуміють масштаби проблеми

У деяких пацієнтів з підтвердженим Covid-19 може проявитися діабет нової форми.

Про це пише видання The Guardian.

До такого висновку прийшли вчені під усього світу, які проаналізували більш ніж 350 клінічних звітів з різних країн.

За словами лікарів, коронавірус може викликати порушення метаболізму цукру, що і призводить до появи абсолютно нової форми діабету. В рамках досліджень був створений реєстр, який об’єднує і аналізує звіти про можливий зв’язок між Covid-19 і діабетом.

«За останні кілька місяців ми спостерігали більше випадків з пацієнтами, у яких або розвинувся діабет під час Covid-19, або незабаром після хвороби. Тепер ми починаємо думати, що зв’язок, ймовірно, вірний – вірус може викликати порушення метаболізму цукру», – попередив професор Франческо Рубіно з Королівського коледжу Лондона.

Оскільки Sars-CoV-2 взаємодіє з рецептором ACE-2, проникаючи в клітини деяких органів, то це може порушувати метаболізм цукру в організмі людини. Рубіно додав, що поки це лише теорії, які засновані на біології і досвіді роботи з іншими вірусами.

«На мій погляд, немає ніяких сумнівів. Covid-19, безумовно, є причиною нового діабету», – заявив професор Австралійського університету Монаша Пол Зіммет.

Він підкреслив, що лікарі поки не повністю розуміють масштаби проблеми.

Нагадаємо, вчені назвали захворювання, яке збільшує ризик смерті при Covid-19 в 12 разів.