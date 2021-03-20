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    Коронавірус може викликати нову форму діабету, – вчені

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    Науковці проводять повне розслідування будь-яких зв&rsquo;язків між цими двома захворюваннями - Коронавірус може викликати нову форму діабету, – вчені

    Науковці проводять повне розслідування будь-яких зв’язків між цими двома захворюваннями

    Фото: Том Вернер

    Науковці поки не повністю розуміють масштаби проблеми

    У деяких пацієнтів з підтвердженим Covid-19 може проявитися діабет нової форми.

    Про це пише видання The Guardian.

    До такого висновку прийшли вчені під усього світу, які проаналізували більш ніж 350 клінічних звітів з різних країн.

    За словами лікарів, коронавірус може викликати порушення метаболізму цукру, що і призводить до появи абсолютно нової форми діабету. В рамках досліджень був створений реєстр, який об’єднує і аналізує звіти про можливий зв’язок між Covid-19 і діабетом.

    «За останні кілька місяців ми спостерігали більше випадків з пацієнтами, у яких або розвинувся діабет під час Covid-19, або незабаром після хвороби. Тепер ми починаємо думати, що зв’язок, ймовірно, вірний – вірус може викликати порушення метаболізму цукру», – попередив професор Франческо Рубіно з Королівського коледжу Лондона.

    Оскільки Sars-CoV-2 взаємодіє з рецептором ACE-2, проникаючи в клітини деяких органів, то це може порушувати метаболізм цукру в організмі людини. Рубіно додав, що поки це лише теорії, які засновані на біології і досвіді роботи з іншими вірусами.

    «На мій погляд, немає ніяких сумнівів. Covid-19, безумовно, є причиною нового діабету», – заявив професор Австралійського університету Монаша Пол Зіммет.

    Він підкреслив, що лікарі поки не повністю розуміють масштаби проблеми.

    Нагадаємо, вчені назвали захворювання, яке збільшує ризик смерті при Covid-19 в 12 разів.

    Теги: наука хвороби вірус коронавірус
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