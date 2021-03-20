В Україні вакцинували вже понад сто тисяч осіб

Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації

В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від Covid-19 отримали вже понад 104,3 тисячі людей. За минулу добу, зокрема, щепили 11628 осіб. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

«104342 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, із них отримали 1 дозу – 104 341 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа», – йдеться у повідомленні.

Так, 11628 осіб щеплено проти Covid-19 за добу 19 березня 2021 року в Україні, що більше, ніж попередньої доби. Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

Вінницька область – 210 щеплень;

Волинська область – 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 820 щеплень;

Донецька область – 620 щеплень;

Житомирська область – 160 щеплень;

Закарпатська область – 320 щеплень;

Запорізька область – 350 щеплень;

Івано-Франківська область – 458 щеплень;

Київська область – 820 щеплень;

Кіровоградська область – 290 щеплень;

Луганська область – 250 щеплень;

Львівська область – 790 щеплень;

м. Київ – 1050 щеплень;

Миколаївська область – 500 щеплень;

Одеська область – 390 щеплень;

Полтавська область – 480 щеплень;

Рівненська область – 360 щеплень;

Сумська область – 500 щеплень;

Тернопільська область – 560 щеплень;

Харківська область – 420 щеплень;

Херсонська область – 530 щеплень;

Хмельницька область – 400 щеплень;

Чернівецька область – 260 щеплень;

Чернігівська область – 350 щеплень;

Черкаська область – 470 щеплень.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 березня, в Україні виявлено 15292 нових хворих на Covid-19. Це на 558 осіб менше, ніж за попередню добу.

Було госпіталізовано 4369 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 260 пацієнтів, одужали 5190 осіб.

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