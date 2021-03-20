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    В Україні вакцинували вже понад сто тисяч осіб

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    За минулу добу щепили 11628 осіб - В Україні вакцинували вже понад сто тисяч осіб

    За минулу добу щепили 11628 осіб

    Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації

    В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від Covid-19 отримали вже понад 104,3 тисячі людей. За минулу добу, зокрема, щепили 11628 осіб. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    «104342 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, із них отримали 1 дозу – 104 341 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа», – йдеться у повідомленні.

    Так, 11628 осіб щеплено проти Covid-19 за добу 19 березня 2021 року в Україні, що більше, ніж попередньої доби. Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.

    Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

    • Вінницька область – 210 щеплень;
    • Волинська область – 270 щеплень;
    • Дніпропетровська область – 820 щеплень;
    • Донецька область – 620 щеплень;
    • Житомирська область – 160 щеплень;
    • Закарпатська область – 320 щеплень;
    • Запорізька область – 350 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 458 щеплень;
    • Київська область – 820 щеплень;
    • Кіровоградська область – 290 щеплень;
    • Луганська область – 250 щеплень;
    • Львівська область – 790 щеплень;
    • м. Київ – 1050 щеплень;
    • Миколаївська область – 500 щеплень;
    • Одеська область – 390 щеплень;
    • Полтавська область – 480 щеплень;
    • Рівненська область – 360 щеплень;
    • Сумська область – 500 щеплень;
    • Тернопільська область – 560 щеплень;
    • Харківська область – 420 щеплень;
    • Херсонська область – 530 щеплень;
    • Хмельницька область – 400 щеплень;
    • Чернівецька область – 260 щеплень;
    • Чернігівська область – 350 щеплень;
    • Черкаська область – 470 щеплень.
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    Нагадаємо, за минулу добу, 19 березня, в Україні виявлено 15292 нових хворих на Covid-19. Це на 558 осіб менше, ніж за попередню добу.

    Було госпіталізовано 4369 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 260 пацієнтів, одужали 5190 осіб.

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    Теги: Україна хвороби епідемія щеплення коронавірус
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