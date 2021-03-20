В Україні вакцинували вже понад сто тисяч осіб
За минулу добу щепили 11628 осіб
Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації
В Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від Covid-19 отримали вже понад 104,3 тисячі людей. За минулу добу, зокрема, щепили 11628 осіб. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
«104342 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, із них отримали 1 дозу – 104 341 особа, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа», – йдеться у повідомленні.
Так, 11628 осіб щеплено проти Covid-19 за добу 19 березня 2021 року в Україні, що більше, ніж попередньої доби. Щеплення проводилось 210 мобільними бригадами з імунізації.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- Вінницька область – 210 щеплень;
- Волинська область – 270 щеплень;
- Дніпропетровська область – 820 щеплень;
- Донецька область – 620 щеплень;
- Житомирська область – 160 щеплень;
- Закарпатська область – 320 щеплень;
- Запорізька область – 350 щеплень;
- Івано-Франківська область – 458 щеплень;
- Київська область – 820 щеплень;
- Кіровоградська область – 290 щеплень;
- Луганська область – 250 щеплень;
- Львівська область – 790 щеплень;
- м. Київ – 1050 щеплень;
- Миколаївська область – 500 щеплень;
- Одеська область – 390 щеплень;
- Полтавська область – 480 щеплень;
- Рівненська область – 360 щеплень;
- Сумська область – 500 щеплень;
- Тернопільська область – 560 щеплень;
- Харківська область – 420 щеплень;
- Херсонська область – 530 щеплень;
- Хмельницька область – 400 щеплень;
- Чернівецька область – 260 щеплень;
- Чернігівська область – 350 щеплень;
- Черкаська область – 470 щеплень.
Нагадаємо, за минулу добу, 19 березня, в Україні виявлено 15292 нових хворих на Covid-19. Це на 558 осіб менше, ніж за попередню добу.
Було госпіталізовано 4369 хворих на коронавірус. За минулу добу від ускладнень хвороби померли 260 пацієнтів, одужали 5190 осіб.