За тиждень на грип захворіло понад 10 тис. киян



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У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем

У Києві за 46-й тиждень 2019 року зареєстровано 10107 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 55,4%. Наразі показник захворюваності складає 342,5. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 0,3% у порівнянні з попереднім тижнем. Зниження відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 6 378 (зниження на 0,7%), дорослих – 3 729 осіб (на рівні минулого тижня).

«У структурі захворюваності діти становлять 63,1%, а на попередньому тижні – 63,3%. Серед школярів захворюваність зросла на 1,7%: 2 619 випадків, що становить 41,1% від загальної кількості захворілих дітей і 25,9% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 46-й тиждень госпіталізовано 154 особи, із них 127 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 35 494 особи», – додав Поворозник.

Нагадаємо, Центр громадського здоров'я МОЗ України прогнозує, що в епідемічному сезоні 2019/2020 року в Україні на грип може захворіти до 6,7 млн людей.

Для запобігання епідемічних ускладнень і захисту киян від захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції розпорядженням Київської міської держадміністрації затверджено відповідні профілактичні заходи в епідемічний сезон 2019-2020 років.