Локдаун у Києві: люди годинами стоять у чергах на зупинках (фото)

У години пік мешканцям Києва складно потрапити в громадський транспорт

Сьогодні, 24 березня, на зупинках громадського транспорту в Києві утворилися натовпи людей. Це пов’язано із обмеженнями на кількість пасажирів у транспорті, які почали діяти з 20 березня.

Людям доводиться тривалий час стояти в чергах на зупинках. Так, велике скупчення на зупинці кореспондент «Главкома» зафіксував на бульварі Дружби народів.

Нагадаємо, що з 20 березня столиця запровадила суворі карантинні обмеження рішенням Постійної комісії ТЕБ та НС.

Як стало відомо у понеділок, 22 березня, попри карантинні обмеження, у Києві продовжить курсувати громадський транспорт. При цьому він буде перевірятися на дотримання протиепідемічних вимог.

В цей же день було складено три протоколи на водіїв маршрутних таксі, що порушували правила перевезень.

На сьогоднішній день користування громадським транспортом у Києві не обмежується при дотриманні протиепідемічних вимог та заповненості не більше половини місць. Але у випадку погіршання епідемічної ситуації у місті, столична влада може повернутися до практики видачі спецперепусток на нього, заявили в КМДА.

Обмеження місць у громадському транспорті сьогодні викликало скупчення пасажирів на зупинках та блокування трамвайних колій. Так, інцидент стався на зупинці «Гната Юри» де через карантинні обмеження утворилася довга черга. Кілька пасажирів, які не змогли потрапити в вагон трамваю №1, вийшли на рейки і відмовилися зійти.

Київський міський голова Віталій Кличко закликав користуватися громадським транспортом лише у випадку крайньої потреби.