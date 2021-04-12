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    За добу в Києві та області зроблено лише сотню щеплень проти Covid-19

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    У Києві від початку кампанії з вакцинації зроблено понад 33 тис. щеплень - За добу в Києві та області зроблено лише сотню щеплень проти Covid-19
    У Києві від початку кампанії з вакцинації зроблено понад 33 тис. щеплень
    Фото з відкритих джерел

    Темпи вакцинації проти коронавірусу в Україні досі дуже повільні

    За минулу добу, 11 квітня, в Києві проти Covid-19 було щеплено 60 осіб. Усі вони були вакциновані першою дозою.

    Усього з початку кампанії з вакцинації у Києві було зроблено 33338 щеплень, що є найбільшою кількістю серед усіх регіонів України. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

    Минулої доби в Київській області було зроблено 50 щеплень. А з початку кампанії з вакцинації – 21309 щеплень.

    11 квітня в Україні проти Covid-19 було щеплено 4048 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 378269 щеплень. З них завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 осіб (із них дві особи отримали першу дозу закордоном).

    Як повідомлялося, за добу 11 квітня у Києві коронавірус виявлено у 537 людей. Минулої доби від ускладнень хвороби померли 42 особи.

    З 5 квітня в Києві посилили локдаун. Для проїзду в громадському транспорті тепер потрібні спецперепустки. Також закрилися дитячі садки, а всі школярі перейшли на дистанційне навчання. До цього в столиці вже не працювали ТРЦ, кафе і ресторани не приймали відвідувачів.

    Київ за рівнем госпіталізації хворих на коронавірус з кінця березня вийшов на своєрідне плато. І поки не спостерігається падіння. Експерти прогнозують, що ефект від жорсткого карантину, який почав діяти з 5 квітня, побачимо лише через 2-3 тижні. Тобто через тиждень-два ми зможемо побачити поліпшення ситуації в Києві.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я Київ Київщина вакцинація коронавірус
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