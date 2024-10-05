Забрудненість повітря у Києві: влада повідомила чи нормалізувався стан
Київська міська адміністрація зауважила, що радіаційний фон у столиці перебуває в нормі
Станом на 5 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Про це повідомляє Київська міська рада.
Як зазначає пресслужба, радіаційний фон у всьому місті у нормі.
Правий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 48 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 46 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 48 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 50 (низький рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 39 (низький рівень забрудненості).
Лівий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 54 (середній рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 54 (середній рівень забрудненості).
Як повідомлялося, у Каспійській низовині спостерігалася пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий у Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери.
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