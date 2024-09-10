Де в Україні задощить, а де збережеться суха і тепла погода: прогноз на 10 вересня

Метеорологічне літо в Україні триває, але найближчим часом осінь може принести похолодання

У Києві збережеться тепло: вдень температура сягне +26 градусів

У західних областях України 10 вересня прогнозують прохолодну погоду з дощами. Водночас на решті території триватиме бабине літо. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях температура вдень коливатиметься від +17 до +22 градусів. У Тернопільській і Хмельницькій областях можливе підвищення температури до +25 градусів.

В інших регіонах України збережеться тепла погода. Очікується, що вівторок буде сонячним, сухим і теплим, з денними температурами від +24 до +28 градусів. Локальні дощі можливі лише у Приазов'ї та Дніпропетровській області.

У Києві також буде тепло: вдень температура сягне +26 градусів, а вночі опуститься до +12 градусів. Однак у столиці можуть виникнути проблеми через зависання диму та високу ймовірність пожеж через пересушене повітря.

Початок осені в Україні виявився дуже теплим, і синоптики кажуть, що метеорологічне літо триватиме. Проте осінь ще може надолужити своє і істотне похолодання можливе найближчим часом.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Віряни вшановують пам'ять святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори.