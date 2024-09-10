Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Де в Україні задощить, а де збережеться суха і тепла погода: прогноз на 10 вересня

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Де в Україні задощить, а де збережеться суха і тепла погода: прогноз на 10 вересня
Метеорологічне літо в Україні триває, але найближчим часом осінь може принести похолодання
фото з відкритих джерел

У Києві збережеться тепло: вдень температура сягне +26 градусів

У західних областях України 10 вересня прогнозують прохолодну погоду з дощами. Водночас на решті території триватиме бабине літо. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

У західних областях температура вдень коливатиметься від +17 до +22 градусів. У Тернопільській і Хмельницькій областях можливе підвищення температури до +25 градусів.

В інших регіонах України збережеться тепла погода. Очікується, що вівторок буде сонячним, сухим і теплим, з денними температурами від +24 до +28 градусів. Локальні дощі можливі лише у Приазов'ї та Дніпропетровській області.

У Києві також буде тепло: вдень температура сягне +26 градусів, а вночі опуститься до +12 градусів. Однак у столиці можуть виникнути проблеми через зависання диму та високу ймовірність пожеж через пересушене повітря.

Де в Україні задощить, а де збережеться суха і тепла погода: прогноз на 10 вересня фото 1
скриншот: meteo.gov.ua

Початок осені в Україні виявився дуже теплим, і синоптики кажуть, що метеорологічне літо триватиме. Проте осінь ще може надолужити своє і істотне похолодання можливе найближчим часом.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, Міжнародний день гінекологічного здоров'я. Віряни вшановують пам'ять святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди повітря погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Клімат продовжуватиме дивувати населення Землі новими рекордами
Період рекордів високих температур «зробив перерву» – кліматолог
12 серпня, 05:00
Сьогодні синоптики прогнозують без опадів
Спека та короткочасні дощі: прогноз погоди на 12 серпня
12 серпня, 05:01
Незначне перевищення показників хлору виявлено поблизу Тернопільського ставу
Атака на Тернопіль: стан повітря в більшості районів нормалізувався
21 серпня, 20:40
У посилці з Вінниці до Сум випадково доїхав кіт
У посилці з Вінниці до Сум випадково доїхав кіт
18 серпня, 21:48
Спекотна і переважно суха погода: прогноз погоди на 28 серпня
Спекотна і переважно суха погода: прогноз погоди на 28 серпня
28 серпня, 05:19
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
29 серпня, 04:50
Брекельманс не повідомив про час, коли закуплені матеріали надійдуть в Україну, однак пообіцяв передати допомогу «якомога швидше»
Нідерланди нададуть Україні матеріали для обслуговування F-16 та ракети класу «повітря-повітря»
6 вересня, 17:42
Сонячно та до 28° тепла: прогноз погоди на 8 вересня
Сонячно та до 28° тепла: прогноз погоди на 8 вересня
8 вересня, 05:00
Рятувальні служби ліквідують наслідки стихії
Летять будинки та автівки: у Китаї лютує найсильніший за останні 10 років тайфун
7 вересня, 18:50

Суспільство

Де в Україні задощить, а де збережеться суха і тепла погода: прогноз на 10 вересня
Де в Україні задощить, а де збережеться суха і тепла погода: прогноз на 10 вересня
10 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Державний оператор тилу запускає оновлену модель постачання харчування ЗСУ
Державний оператор тилу запускає оновлену модель постачання харчування ЗСУ
Дівчата вижили б, якби залишилися у спальнях: дідусь Базилевичів повідомив про стан сина
Дівчата вижили б, якби залишилися у спальнях: дідусь Базилевичів повідомив про стан сина
Забруднення Десни і Сейму: нові дані від уряду
Забруднення Десни і Сейму: нові дані від уряду
За тиждень ДТЕК повернув світло понад 311 тис. родин після обстрілів
За тиждень ДТЕК повернув світло понад 311 тис. родин після обстрілів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
54K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 вересня: ситуація на фронті
21K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
19K
Заборонити виїзд з України дітям: Корчинський зробив гучні заяви
14K
«Ситуація, якої раніше не було»: голова Volkswagen пояснив, що чекає на автопром Європи
13K
Чому відкликано тимчасово повіреного України у Грузії? В історії раптом виринули пральні машини
5470
В яких країнах ЄС українці мають найбільші заробітки

Новини

Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04
Без опадів та 28° тепла: прогноз погоди на 6 вересня
6 вересня, 05:00
Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
5 вересня, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua