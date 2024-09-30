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Задимлення у столиці: екологи назвали причину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Задимлення у столиці: екологи назвали причину
Наразі у столиці спостерігається задимлення
фото: glavcom.ua

1 та 2 жовтня у столиці очікується погіршенні якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію

У Києві спостерігається задимлення через пожежі у Київській області. А 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргодрометцентру, у столиці очікується погіршенні якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію. Про це повідомила пресслужба Міндовкілля та КМВА.

«Наразі у столиці спостерігається задимлення, причиною якого є пожежі в екосистемах Київщини. За даними моніторингових постів місцевої влади та громадських організацій, наразі спостерігається середній рівень забрудненості повітря», – йдеться у повідомленні. 

Станом на 7 годину ранку, як вказано, локалізовано сім випадків пожеж на загальній площі 1,25 га у Вищедубечанській філії ДП «Ліси України» на Київщині. О 10 годині ранку локалізовано нове загоряння на площі 1,1 га. Наразі ситуація перебуває під контролем лісівників.

Також повідомляється, що, за інформацією Укргідрометцентру, до України заходять вітрові потоки з Каспійської низовини, де триває пилова буря і високе запилення повітря. Така ситуація утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою. 

«1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргодрометцентру, у столиці очікується погіршенні якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію», – зазначили у КМВА.

Міндовкілля радить дотримуватися рекомендацій та слідкувати за показниками якості повітря на «ЕкоЗагрозі» , станціях державного (місцевого) та громадського моніторингу:

За можливості не перебувайте на відкритому повітрі, особливо під час періодів інтенсивного диму. 
Тримайте вікна та двері зачиненими, щоб запобігти потраплянню диму в приміщення. Підтримуйте водний баланс. Пийте багато води. 
Використовуйте маску або респіратор, а також - очищувач повітря. 
Використовуйте очисники повітря. 
Робіть вологе прибирання приміщень.
Особливу увагу на ці поради, як зазначається, мають звернути люди із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем.

Нагадаємо, Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА повідомив, що станом на 08:00 30 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві дуже низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. 

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Теги: екологія Київ Мінекології КМДА повітря поради

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