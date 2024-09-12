Буде торговий центр? МАФи біля метро «Академмістечко» у Києві знесено

Орендарі ділянки досі не підтвердили своїх намірів приступити до будівництва

У столиці триває демонтаж МАФів поряд зі станцією метро «Академмістечко». ЗМІ писали, що на їхньому місці з'явиться новий торгово-розважальний центр, утім офіційні плани будівництва досі не оприлюднені. «Главком» звернувся до очільника Комісії Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Вагана Товмасяна за коментарем щодо планів на цю територію.

Посадовець підтвердив, що надав відповідні доручення для знесення МАФів біля станції метро «Академмістечко», утім про плани забудовників не знає.

«Комісія не отримує жодних документів такого характеру, щоб ми розуміли, що там вони (забудовники, – «Главком») планують робити. На комісії було це питання. Я надав доручення необхідні, щоб знесли ці тимчасові споруди, які були встановлені з порушенням біля виходів метро. А далі – це процес містобудування. Тобто є містобудівні умови й обмеження. Державна інспекція архітектури та містобудування України повинна надавати дозволи на будівництво. Видала чи не видала – це не мої повноваження», – зазначив Товмасян.

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У столиці триває демонтаж МАФів поруч зі станцією метро «Академмістечко» фото: glavcom.ua

Зазначимо, що в дозволах орендарів ділянок допускається зведення житлового комплексу й ТРЦ. Щодо останнього, то плани з його будівництва та макет уперше були оприлюднені ще 2019 року. Судячи з візуалізації, ТРЦ матиме назву «Тандем». Утім, орендарі ділянки ще жодним чином не підтвердили своїх намірів приступити до будівництва.

Візуалізація ТРЦ «Тандем» фото з відкритих джерел

Згідно з документами про оренду двох ділянок землі ТОВ «Гротто», на місці МАФів має постати «багатофункціональний житлово-адміністративно-торгово-громадський комплекс», у якому були б передбачені центр дозвілля для місцевих мешканців, паркінг і навіть диспетчерська пасажирського транспорту, пише «Інформатор». Містобудівні умови і обмеження «Гротто» отримали ще в 2011 році, і, згідно з даними міських чиновників, 2024-го їм вже узгодили початок будівництва.

Проєкт забудови офіційно ще не представлено, утім у 2019-му з'явилася візуалізація ймовірного об'єкту будівництва на перетині просп. Академіка Палладіна з вул. Академіка Єфремова. Столичні ЗМІ писали, що тоді в Департаменті містобудування й архітектури КМДА нібито підтверджували план з побудови тут ТРЦ, що було внесено у детальний план території. Але спочатку обіцяли звести розв'язку з естакадою в районі проспекту Палладіна і бульвару Вернадського.

Тодішній гендиректор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв підтверджував лише плани з побудови розв'язки, яка допомогла б подолати транспортний колапс на навколишніх вулицях (Обухівська, Чорнобильська, Єфремова, Вернадського, просп. Палладіна тощо).

«Є два варіанти розв’язки на проспекті Палладіна. Один передбачає прохід естакадою по проспекту Палладіна над бульваром Вернадського, довжиною 264 метри із шириною проїжджої частини 30,5 метрів. Другий варіант пропонує прохід естакадою вздовж бульвару Вернадського над проспектом Палладіна. Довжина естакади планується 160 метрів, ширина проїжджої частини – 21 метр. Цей варіант, враховуючи його будівельні обсяги, коштуватиме дешевше. Звичайно, про будівництво якихось інших споруд поперед розв’язки не може бути й мови», – казав Густєлєв.

Нагадаємо, що 25 років тому у Деснянському районі Києва розпочалося будівництво житлового комплексу «Дніпровські Вежі». Станом на сьогодні жодна з будівель не введена в експлуатацію та навіть недобудована.

До слова, у квітні Державна інспекція архітектури та містобудування України скасувала дозвіл на будівництво 14 нових житлових комплексів на території Національного авіаційного університету (НАУ) у Києві.

Як повідомлялося, інвестори столичного житлового комплексу Happy House, що на столичному проспекті Берестейському, скаржаться, що забудовник тривалий час імітує будівництво комплексу. Зокрема, аби демонструвати хоч якісь роботи, забудовник знімає вікна із внутрішніх стін і переставляє їх... на фасад.