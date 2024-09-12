Головна Київ Новини
search button user button menu button

Буде торговий центр? МАФи біля метро «Академмістечко» у Києві знесено

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Буде торговий центр? МАФи біля метро «Академмістечко» у Києві знесено
Вихід зі ст. м «Академмістечко»
фото: glavcom.ua

Орендарі ділянки досі не підтвердили своїх намірів приступити до будівництва

У столиці триває демонтаж МАФів поряд зі станцією метро «Академмістечко». ЗМІ писали, що на їхньому місці з'явиться новий торгово-розважальний центр, утім офіційні плани будівництва досі не оприлюднені. «Главком» звернувся до очільника Комісії Київської міської ради з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою Вагана Товмасяна за коментарем щодо планів на цю територію.

Посадовець підтвердив, що надав відповідні доручення для знесення МАФів біля станції метро «Академмістечко», утім про плани забудовників не знає.

«Комісія не отримує жодних документів такого характеру, щоб ми розуміли, що там вони (забудовники, – «Главком») планують робити. На комісії було це питання. Я надав доручення необхідні, щоб знесли ці тимчасові споруди, які були встановлені з порушенням біля виходів метро. А далі – це процес містобудування. Тобто є містобудівні умови й обмеження. Державна інспекція архітектури та містобудування України повинна надавати дозволи на будівництво. Видала чи не видала – це не мої повноваження», – зазначив Товмасян.

5 фото
На весь екран
У столиці триває демонтаж МАФів поруч зі станцією метро «Академмістечко»
фото: glavcom.ua

Зазначимо, що в дозволах орендарів ділянок допускається зведення житлового комплексу й ТРЦ. Щодо останнього, то плани з його будівництва та макет уперше були оприлюднені ще 2019 року. Судячи з візуалізації, ТРЦ матиме назву «Тандем». Утім, орендарі ділянки ще жодним чином не підтвердили своїх намірів приступити до будівництва.

Візуалізація ТРЦ «Тандем»
Візуалізація ТРЦ «Тандем»
фото з відкритих джерел

Згідно з документами про оренду двох ділянок землі ТОВ «Гротто», на місці МАФів має постати «багатофункціональний житлово-адміністративно-торгово-громадський комплекс», у якому були б передбачені центр дозвілля для місцевих мешканців, паркінг і навіть диспетчерська пасажирського транспорту, пише «Інформатор». Містобудівні умови і обмеження «Гротто» отримали ще в 2011 році, і, згідно з даними міських чиновників, 2024-го їм вже узгодили початок будівництва.

Проєкт забудови офіційно ще не представлено, утім у 2019-му з'явилася візуалізація ймовірного об'єкту будівництва на перетині просп. Академіка Палладіна з вул. Академіка Єфремова. Столичні ЗМІ писали, що тоді в Департаменті містобудування й архітектури КМДА нібито підтверджували план з побудови тут ТРЦ, що було внесено у детальний план території. Але спочатку обіцяли звести розв'язку з естакадою в районі проспекту Палладіна і бульвару Вернадського.

Тодішній гендиректор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв підтверджував лише плани з побудови розв'язки, яка допомогла б подолати транспортний колапс на навколишніх вулицях (Обухівська, Чорнобильська, Єфремова, Вернадського, просп. Палладіна тощо).

«Є два варіанти розв’язки на проспекті Палладіна. Один передбачає прохід естакадою по проспекту Палладіна над бульваром Вернадського, довжиною 264 метри із шириною проїжджої частини 30,5 метрів. Другий варіант пропонує прохід естакадою вздовж бульвару Вернадського над проспектом Палладіна. Довжина естакади планується 160 метрів, ширина проїжджої частини – 21 метр. Цей варіант, враховуючи його будівельні обсяги, коштуватиме дешевше. Звичайно, про будівництво якихось інших споруд поперед розв’язки не може бути й мови», – казав Густєлєв.

Нагадаємо, що 25 років тому у Деснянському районі Києва розпочалося будівництво житлового комплексу «Дніпровські Вежі». Станом на сьогодні жодна з будівель не введена в експлуатацію та навіть недобудована.

До слова, у квітні Державна інспекція архітектури та містобудування України скасувала дозвіл на будівництво 14 нових житлових комплексів на території Національного авіаційного університету (НАУ) у Києві. 

Як повідомлялося, інвестори столичного житлового комплексу Happy House, що на столичному проспекті Берестейському, скаржаться, що забудовник тривалий час імітує будівництво комплексу. Зокрема, аби демонструвати хоч якісь роботи, забудовник знімає вікна із внутрішніх стін і переставляє їх... на фасад. 

Читайте також:

Теги: Київ будівництво метро

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Деснянському районі Києва загорілася квартира у багатоповерхівці
Масштабна пожежа в багатоповерхівці у Києві: врятовано 10 людей і кота (фото)
16 серпня, 21:43
«Укрзалізниця» наголошує, що квитки вже є у застосунку
«Укрзалізниця» запускає додаткові рейси з Києва до Одеси: графік
16 серпня, 08:19
На підступах до Києва працює ППО
У Києві пролунали вибухи
27 серпня, 01:18
У Києві пролунали вибухи
У Києві пролунали вибухи
29 серпня, 04:27
Загалом у Києві мають відремонтувати, побудувати чи облаштувати приблизно 449 укриттів
Ремонт укриттів у школах. Хто у столиці «наварює» на будматеріалах: досліження
4 вересня, 21:49
Потужні вибухи у Києві: у кількох районах виклик екстрених служб (оновлено)
Потужні вибухи у Києві: у кількох районах виклик екстрених служб (оновлено)
2 вересня, 05:58
Якість повітря у Києві погіршилася: влада попередила українців
Якість повітря у Києві погіршилася: влада попередила українців
3 вересня, 10:16
Черги в київському метро
У Києві довга тривога паралізувала громадський транспорт: ситуація в місті
5 вересня, 09:07
Рятувальники ліквідували займання сухої трави
У Києві рятувальники ліквідували пожежі у трьох районах (фото)
7 вересня, 21:43

Новини

Буде торговий центр? МАФи біля метро «Академмістечко» у Києві знесено
Буде торговий центр? МАФи біля метро «Академмістечко» у Києві знесено
У Києві автівка провалилася під асфальт
У Києві автівка провалилася під асфальт
Стрілянина на Софіївській Борщагівці під Києвом: поліція повідомила деталі
Стрілянина на Софіївській Борщагівці під Києвом: поліція повідомила деталі
У Києві повноцінно запрацювала синя гілка метро: розклад руху
У Києві повноцінно запрацювала синя гілка метро: розклад руху
Атака дронів на столицю: влада повідомила деталі
Атака дронів на столицю: влада повідомила деталі
«Не лякайтеся грому»: КМВА попередила містян про негоду
«Не лякайтеся грому»: КМВА попередила містян про негоду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Зеленський пояснив, хто винний у відмові Монголії арештувати Путіна
55K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
26K
Хто з українців повернеться з-за кордону першим: демограф назвала категорію громадян
22K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9337
БРІКС стає військовим альянсом? Захід стурбований розширенням організації
6353
Друга за вечір масштабна повітряна тривога тривала пів години

Новини

Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 06:38
Саміт Кримської платформи, нова фінансова допомога Україні. Головне за 11 вересня
Вчора, 21:00
Президентські дебати у США, вихід молодіжної збірної на Євро-2025: головне за ніч
Вчора, 07:17
Дощі, спека та мінлива хмарність: якою буде погода 11 вересня
Вчора, 05:39
Євросоюз за пів року імпортував металу із РФ на 1,5 млрд євро
7 вересня, 11:04

Прес-релізи

25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
25+ лідерок поділяться стратегіями жіночої реалізації на SHE Congress 2024
10 вересня, 15:02
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua