Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині чоловік влаштував стрілянину у магазині: є поранені

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині чоловік влаштував стрілянину у магазині: є поранені
Невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині і розпочав хаотичну стрілянину
фото з відкритих джерел

Поліцейські оперативно затримали фігуранта

На Київщині чоловік влаштував стрілянину у магазині, він поранив із автомата двох людей. Про це інформує Національна поліція України.

22 вересня близько другої години дня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині і розпочав хаотичну стрілянину, поранив продавчиню і власника закладу, та втік.

Поліцейські прибули на місце події, викликали медичну допомогу, встановили, особу зловмисника та розпочали операцію із затримання стільця. Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий житель. Поліцейські оперативно затримали фігуранта в процесуальному порядку.

Пораненим медики надали допомогу, зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років. Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Раніше на Хмельниччині суд взяв під варту чоловіка, який з автомата розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного.

 

 

Читайте також:

Теги: прокуратура поліція чоловік магазин Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обгорілий та понівечений пристрій є своєрідним символом незламності та життєстійкості української енергосистеми
Російські удари по енергетиці: на Контрактовій площі з'явилася незвичайна інсталяція
19 вересня, 08:38
За підпал автівки дівчатам загрожує позбавлення волі на строк до восьми років
Поліція затримала двох неповнолітніх дівчат, які палили автівки військових
18 вересня, 20:36
За даними Департаменту освіти і науки, наразі 230 дітей потребують супроводу
Київ запровадив нову соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання
18 вересня, 15:05
У Києві відбулося відкриття алеї пам'яті Георгія Ґонґадзе
У Києві відкрили алею пам'яті Георгія Ґонґадзе
16 вересня, 18:02
За словами Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 20 населених пунктів Херсонщини
Обстріл Херсонщини: за добу росіяни поранили 11 цивільних
9 вересня, 08:47
Родина Базилевичів
Чотири білі домовини і чоловік. Львів оплакує родину Базилевичів: спогади близьких військові злочини
6 вересня, 22:15
Амброзія полинолиста є інвазивним видом і вважається небезпечною через свою здатність викликати сильні алергічні реакції у людей
Київ посилює заходи, спрямовані на боротьбу з небезпечною рослиною
4 вересня, 16:29
Українські дизайнери, учасники програми NEW NAMES та редактори глянцю зібралися разом на сходах Українського дому на Європейській площі, тримаючи в руках таблички з різними гаслами
У Києві стартував український тиждень моди: яскраві фото
2 вересня, 23:15
Російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками
У Києві завершилася одна з найдовших тривог за час повномасштабної війни: деталі
26 серпня, 14:43

Новини

На Київщині чоловік влаштував стрілянину у магазині: є поранені
На Київщині чоловік влаштував стрілянину у магазині: є поранені
У двох районах Київщини зафіксовано погіршення стану повітря
У двох районах Київщини зафіксовано погіршення стану повітря
Влада повідомила про наслідки нічної атаки на Київщину
Влада повідомила про наслідки нічної атаки на Київщину
Київ перебуває у п'ятірці міст світу за рівнем забруднення повітря
Київ перебуває у п'ятірці міст світу за рівнем забруднення повітря
У Києві погіршився стан повітря: влада повідомила причину
У Києві погіршився стан повітря: влада повідомила причину
Стан повітря у Києві 21 вересня: дані місцевої влади
Стан повітря у Києві 21 вересня: дані місцевої влади

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
«Велика втрата для ВДВ». На Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 вересня: ситуація на фронті
32K
Ядерна російська ракета «Сармат» вибухнула під час випробувань (фото)
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 вересня 2024
17K
22 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7515
Ювілей фестивалю «Червона рута». Що сталося з зірками, які запалали 35 років тому

Новини

У Франції сформовано новий уряд країни
Сьогодні, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Сьогодні, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
Вчора, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
Вчора, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Вчора, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
20 вересня, 18:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua