На Київщині чоловік влаштував стрілянину у магазині: є поранені

Невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині і розпочав хаотичну стрілянину

Поліцейські оперативно затримали фігуранта

На Київщині чоловік влаштував стрілянину у магазині, він поранив із автомата двох людей. Про це інформує Національна поліція України.

22 вересня близько другої години дня до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік зайшов у магазин на Обухівщині і розпочав хаотичну стрілянину, поранив продавчиню і власника закладу, та втік.

Поліцейські прибули на місце події, викликали медичну допомогу, встановили, особу зловмисника та розпочали операцію із затримання стільця. Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий житель. Поліцейські оперативно затримали фігуранта в процесуальному порядку.

На Київщині чоловік поранив двох людей під час стрілянини в магазині



22 вересня на Обухівщині невідомий відкрив вогонь у магазині, поранивши продавчиню та власника, після чого втік.



Поліція затримала 36-річного нападника. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. pic.twitter.com/vBSAn2muho — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 22, 2024

Пораненим медики надали допомогу, зараз їхньому життю нічого не загрожує.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї). Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років. Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Раніше на Хмельниччині суд взяв під варту чоловіка, який з автомата розстріляв два службових авто та поранив поліцейського і цивільного.