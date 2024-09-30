Пилова буря в Україні: Укргідрометцентр назвав офіційну причину

Піднятий у Каспії пил у вигляді найдрібніших частин вітер переносить в Україну у верхніх шарах атмосфери

На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою

У Каспійській низовині станом на ранок 30 вересня спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий в Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

«Цей дрібний пил осідає в Україні у Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях. Невелика кількість також потрапляє на територію Черкаської та Кіровоградської областей. Погіршує ситуацію місцева сухість земної поверхні, додаючи до запилення місцеві пилинки та часточки ґрунту, що здіймає вітер», – йдеться в повідомленні.

"Пилова буря накриває міста України: Дніпро та Полтава під густим туманом, через який важко дихати," - повідомляють місцеві ЗМІ pic.twitter.com/Im2iPWrZUk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 30, 2024

Ситуація з пиловими бурями триватиме до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Пил потраплятиме до нас хвилями, тобто покращення чергуватимуться з погіршеннями видимості та якості повітря.

На територію Київщини пил потрапить 1 та 2 жовтня, але його кількість буде вже меншою. Втім для Київщини, Чернігівщини та Сумщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу першого жовтня.

У Каспійській низовині спостерігається пилова буря і високе запилення повітря фото: Facebook/Укргідрометцентр

Нагадаємо, українські міста накриває піщана буря. Йдеться про Харків, Дніпро, Полтаву, Луганщину, Донеччину тощо.

Як повідомлялося, одразу в кількох областях України випав сніг. Опади помітили в Закарпатській та Івано-Франківській областях. Сніг випав на Драгобраті, під Петросом та на Пожижевській полонині.