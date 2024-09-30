Пилова буря накриває українські міста (відео)

До України пил рухається за вітром з Узбекистану, Казахстану та Туркменістану

Українські міста накриває піщана буря. Йдеться про Харків, Дніпро, Полтаву, Луганщину, Донеччину тощо. Про це йдеться на сайті прогнозу погоди Windy.

Користувачі соцмереж повідомляють, що внаслідок піщаної бурі з'явився неприємний запах і важкість повітря.

"Пилова буря накриває міста України: Дніпро та Полтава під густим туманом, через який важко дихати," - повідомляють місцеві ЗМІ pic.twitter.com/Im2iPWrZUk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 30, 2024

За даними сервісу Windy, аналогічна і навіть гірша ситуація зараз майже по всій Євразії та на півночі Африки. Зокрема, до України пил рухається за вітром з Узбекистану, Казахстану та Туркменістану.

Піщані бурі накривають Україну скріншот

Нагадаємо, 30 вересня 2024 року в Україні очікується погіршення погодних умов. На заході країни, зокрема в Житомирській, Вінницькій, Львівській, Закарпатській, Хмельницькій та Рівненській областях, пройдуть дощі, а в горах Карпат, ймовірно, можливий перший сніг.