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Стан повітря у столиці: один район залишається у зоні ризику

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Стан повітря у столиці: один район залишається у зоні ризику
Загальний індекс якості повітря у столиці задовільний
фото: glavcom.ua

Мешканці міста можуть виходити на вулицю та провітрювати приміщення без застережень

Станом на 12 дня 1 жовтня у столиці всюди, окрім одного району, спостерігається помітне зменшення забрудненості повітря. Мешканці міста можуть виходити на вулицю та провітрювати приміщення без застережень. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Як зазначається, високий рівень індексу якості повітря залишається лише в Дарницькому районі – пункт моніторингу на вул. Архітектора Вербицького, 26 показує індекс якості повітря 75.

Стан повітря у столиці: один район залишається у зоні ризику фото 1

Наразі на київських стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря спостерігаються наступні показники забрудненості повітря:

  • проспект Європейського Союзу, 64-Г – загальний індекс якості повітря – 21 (дуже низький рівень забрудненості).
  • вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 29 (низький рівень).
  • вул. Турівська, 28 – індекс якості 30 (низький рівень).
  • проспект Берестейський, 97 – індекс якості 23 (дуже низький рівень).
  • вул. Китаївська, 22 – індекс якості 34 (низький рівень забрудненості).
  • вул. Харківське шосе, 7/1 – індекс якості 34 (низький рівень).

Загальний індекс якості повітря формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів. Чим нижчий показник, тим краща якість повітря.

Як повідомлялося, станом на 08:00 1 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві був низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі.

Нагадаємо, у  перший день жовтня на Київщині денні температури ще достатньо високі для осені, а ось вночі вже прохолодно. 1 жовтня у регіоні спостерігатиметься мінлива хмарність, опадів не передбачається. Вітер північно-західний – 7-12 м/с. Температура по області становитиме 17-22°С, у Києві очікується 18-20°С.

Як повідомлялося, у Каспійській низовині станом на ранок 30 вересня спостерігається пилова буря і високе запилення повітря. Оскільки вітер зараз переносить повітря з того регіону, тобто з південного сходу, то піднятий у Каспії пил у вигляді найдрібніших його частин переноситься в Україну у верхніх шарах атмосфери. Також 30 вересня у Києві спостерігається задимлення через пожежі у Київській області. А 1 та 2 жовтня, за повідомленням Укргідрометцентру, у столиці очікується погіршення якості повітря через потрапляння пилу з району Каспію.

Теги: повітря Київ екологія

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