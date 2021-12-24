Верховний Суд забрав у забудовника ділянку землі вартістю 35 млн грн

Громаді Києва повернуто земельні ділянки у Голосіївському районі

За касаційною скаргою прокуратури столичній громаді повернуто земельні ділянки у Голосіївському районі вартістю 35 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Київська міська прокуратура відстояла інтереси територіальної громади столиці у Верховному Суді.

Установлено, що Київська міська рада у 2016 році в порушення вимог Закону України «Про оренду землі» поновила договори оренди земельних ділянок по вул. Казимира Малевича, термін дії яких закінчився ще у 2013 році. При цьому, у встановлений законом строк товариство з клопотанням про поновлення договорів до власника землі не зверталось та у 2014-2016 роках орендну плату за землю не сплачувало.

Крім того, Київська міська рада розпорядилась земельними ділянками поза процедурою аукціону, а будівництво на земельних ділянках житлового будинку викликало супротив мешканців сусідніх будинків.

В квітні 2021 року Господарський суд Києва задовольнив позов Київської міської прокуратури в інтересах держави та скасував рішення Київської міської ради про поновлення договорів оренди земельних ділянок, а також визнав недійсними самі договори.

Водночас, суд апеляційної інстанції у жовтні поточного року скасував це рішення та відмовив прокуратурі у задоволенні позову.

Не погоджуючись із зазначеною постановою, Київська міська прокуратура оскаржила її до Верховного Суду, який підтримав доводи прокурора та залишив в силі рішення суду першої інстанції про задоволення позову.

Раніше прокуратура домоглася остаточного повернення із незаконної оренди земельної ділянки вартістю 238 млн грн на Троєщині.