За 11 місяців до бюджетів Київщини надійшло 1,4 млрд грн земельного податку

Найбільші суми казні територіальних громад сплатили землекористувачі трьох районів

За 11 місяців 2021 року за користування земельними ресурсами Київської області мешканці регіону спрямували до бюджетів громад 1,4 млрд грн земельного податку. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної податкової служби в Київській області.

Показник січня–листопада на 5% або 61 млн грн перевищує надходження відповідного періоду минулого року.

За наданою інформацією, юридичні особи сплатили 1,2 млрд грн з темпом приросту 6% або 63 млн грн додаткових для місцевої казни коштів.

Фізичні особи забезпечили надходження до бюджетів 220 млн грн земельного податку.

Найбільші суми казні територіальних громад сплатили землекористувачі:

Бучанського району – 307 млн грн,

Броварського – 233 млн грн,

Білоцерківського – 192 млн грн.

Нагадаємо, олова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев назвав Податкову службу корупційним організмом.

Також стало відомо, що українців змусять платити податки зі старих доходів.

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