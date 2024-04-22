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Загроза наступу на Київ: Буданов заспокоїв українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загроза наступу на Київ: Буданов заспокоїв українців
Буданов повідомив, що «безпідставно» говорити про імовірний другий наступ на Київ
фото з відкритих джерел

Кирило Буданов: «Станом на зараз – загрози абсолютно немає»

Нового наступу російських військ на Київ не очікується. Станом на зараз – загрози абсолютно немає. Про це заявив очільник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю ВВС. 

Буданов відповів, що «безпідставно» говорити про імовірний другий наступ на Київ.  

На запитання, чи не змінилась ситуація, очільник розвідки відповів: «Не змінилася, абсолютно». «Станом на зараз – загрози абсолютно немає», – уточнив Буданов.

Нагадаємо, також Кирило Буданов повідомив, що українців чекає досить важка ситуація на фронті у найближчі місяці, втім армагедону не буде. «На нас чекає досить складна ситуація найближчим часом на фронті, але вона не катастрофічна. Це теж треба розуміти. Армагедон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми із середини травня будуть. Це про фронт у тому числі. Росіяни використовуватимуть комплексний підхід... Це буде важкий період. Середина травня, початок червня», – зазначив Буданов. 

Триває 789-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 85 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав чотири ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 7 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України 5 ударних дронів було знищено.

Теги: Кирило Буданов

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