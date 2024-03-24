Розвідка розкрила, з якого разу вдалося звільнити острів Зміїний

Під час операції морський десант Сил оборони вперше проводив висадку на окупованій території

Звільнення острова Зміїний від російських загарбників у 2022 році відбувалося у кілька етапів. Про це розповіли керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов та представник ГУР Вадим Скібіцький для документального проєкту «ГУР. Битва за море».

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За словами представника військової розвідки, етапів операції зі звільнення Зміїного від окупантів було три.

«У три етапи. З першого разу не вийшло. Це нормально. Не змогли повністю зачистити острів. Що, можливо, не врахували? Що російська сторона буде розташовувати засоби ППО на катерах, бо вони не могли їх завезти на острів Зміїний», – зазначив Скібіцький.

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Представник ГУР розповів, що коли окупанти зрозуміли, що вже не здатні ані відновитися, ані суттєво наростити сили на Зміїному, то це стало переломним моментом у звільненні острова.

Кирило Буданов додав, що після цього російські загарбники «вже нервували».

«Почали їх вибивати ракетно-артилерійськими ударами після того, як була висадка. І зрештою змусили їх після величезних втрат звідти втікати. І відразу ж зайшли інші групи», – сказав керівник ГУР.

Скібіцький при цьому зауважив, що це був перший досвід висадки морського десанту на окупованій території.

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Раніше командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України на псевдо Тимур, який брав участь у звільненні Зміїного, розповів про невідомі епізоди деокупації острова.

Також Буданов розповів про невдалу спробу звільнення Зміїного.

Нагадаємо, Збройні Сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

Раніше стало відомо, що російські загарбники, ймовірно, відійшли з окупованого в Чорному морі острова Зміїний. Згодом цю інформацію підтвердило Міноборони РФ. Там назвали втечу рашистів «кроком доброї волі».