Розвідка попередила, якими ракетами РФ може атакувати Україну найближчим часом

Буданов: «Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо «Калібри»

У Росії значно скоротився запас ракет Х-101

Російська армія накопичила крилаті ракети «Калібр» й, імовірно, може використати їх для ударів по Україні найближчим часом. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в етері телемарафону.

«Калібри накопичувалися весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування», – попередив головний розвідник країни.

За його словами, російське командування прийняло рішення використовувати крилаті ракети Х-101 замість «Калібрів», оскільки вважало їх ефективнішими, однак їхній запас вичерпується.

«Найближчим часом, я думаю, ми знову побачимо «Калібри», тому що кількість Х-101 значно скоротилася... Є нормативно-правові акти, документи, рішення і т.д. Перше – це поновити запас ракет флоту, бо вони значно на той час скоротилися. Це завдання вони виконали. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування. Поки флот накопичував свої ракети, Повітряно-космічні сили РФ використовували Х-101», – пояснив Буданов.

Нагадаємо, що в ніч на 31 березня російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами Х-101/Х-555, ударними БпЛА типу Shahed, балістичною ракетою «Іскандер-М» та керованою авіаційною ракетою Х-59.

Крім того, Буданов пояснив, чому Росія нещодавно вдарила по Києву протикорабельними ракетами «Циркон».

До слова, ще в лютому Повітряні сили ЗСУ зазначили, РФ мала проблеми з крилатими ракетами «Калібр». Це могло бути пов'язано з успішними ударами Збройних сил по тимчасово окупованому Криму.